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陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

逃避兵役的俄國人哪裡去？德國表態歡迎

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）德國將接收反政府、從而面臨生命危險的俄羅斯逃亡者。德國聯邦內政部長菲瑟爾（Nancy Faeser ）周四（9月22日）接受《法蘭克福匯報星期日版》時表示，在國內受到嚴重侵害的俄羅斯逃亡者“在正常情況下”都應受到國際保護，在德國也不例外。

她說，因與政府做鬥爭而受到極大迫害的人，可以申請政治避難。德國聯邦移民與難民局已就相關的決定措施做出了調整。但菲瑟爾表示，這將是個案審理，會針對每人做安全背景核查。

德國聯邦司法部長布什曼（Marco Buschmann）發推文表達同樣立場，他寫道，“似乎有很多俄國人正在離開他們的家鄉：誰仇視普京的道路，熱愛自由民主，就將在德國受到歡迎。”

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）在聯大發言時呼籲俄羅斯結束戰爭。她說，“請停止讓更多人去送死”。

貝爾博克說，部分動員令宣布後，俄羅斯街頭沒有自願者排起長隊決心去征戰烏克蘭，“我們看到的是，勇敢的男人、婦女和孩子們不願成為侵略烏克蘭戰爭的一部分而走上街頭。”

周四，克裡姆林宮發言人佩斯科夫表示，普京總統宣布部分動員令之後，媒體報道提到的大量適齡服役人士出逃俄羅斯是“過分誇大了”。他說，“對機場等地的報道不但誇張，而且有很多假新聞。我們必須特別小心，不要在這件事上成為假新聞的受害者。”

不過很清楚的是，自部分動員令宣布後，飛往亞美尼亞、土耳其、阿薩拜疆和塞爾維亞等免簽國家的機票全部售罄。在通往格魯吉亞、芬蘭、哈薩克斯坦和蒙古的邊界過境處，人們看到長長的隊伍。

波羅的海三國不接受俄國難民

德國支持難民組織Pro Asyl呼籲各國向俄羅斯和白俄羅斯因逃避兵役而出逃的難民開放。該組織負責人科普（Karl Kopp）對媒體表示，“根據歐洲法律，因逃避違反國際法的戰爭，便有權獲得避難和保護。從這個意義上講，德國乃至歐盟應該廢棄官僚主義，組織協調好這些用腳反對俄羅斯侵略戰爭的人申請避難。”

俄烏戰爭爆發以來，德國已收容約100萬烏克蘭難民；對438名俄國異議人士提供了政治避難，其中包括新聞記者。

歐盟層面就安置俄羅斯逃兵一事也將做出相應安排。負責難民事務的歐盟發言人西培爾（Anita Hipper）周四表示，在這一前所未有的情況下，歐盟將以審查個案的方式，向俄羅斯難民申請者提供保護。她說，正在同各成員國協調聯合政策。

不過就在周三，歐盟成員國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛宣布不會因部分動員令向俄羅斯難民提供保護。前不久，這三個國家剛剛對俄羅斯關閉了邊界，取消了對俄羅斯公民的免簽政策。

（綜合報道）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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