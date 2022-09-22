朝鮮否認向俄羅斯出口武器

（德國之聲中文網）朝鮮國家媒體周四報道稱，朝鮮國防部一位不具名的官員告訴美國不要再發表“魯莽的言論”，應該“閉上嘴巴”。拜登政府官員本月早些時候證實了一項解密的美國情報評估稱，俄羅斯為了緩解因美國主導的出口管制和制裁而導致的嚴重的供應短缺，正在從朝鮮購買武器，包括數百萬枚炮彈和火箭彈。

莫斯科方面立刻指責美國方面制造“假新聞”。

這是事隔數周後朝鮮方面首次做出回應。

如果朝鮮向俄羅斯出口武器就違反了聯合國做出的相關決議。

不過朝鮮國防部這位不具名官員強調，平壤從未承認“由美國及其附庸勢力炮制的”聯合國安理會對該國的“非法”制裁。這位官員說，軍事裝備的進出口是“主權國家享有的合法權利”。

不過這位官員強調說：“我們從未向俄羅斯出口過武器或彈藥，我們也不打算向他們出口。”

據《華爾街日報》報道，今年8月底，伊朗已經通過飛機向俄羅斯運送了第一批作戰無人機，這是兩國之間深化計劃的一部分，莫斯科將使用這些武器打擊烏克蘭軍隊。美國預計伊朗將向俄羅斯提供數以百計的無人機。這是戰爭開始以來俄羅斯首次大規模部署外國武器系統。

與歐洲多數國家以及西方國家不同，朝鮮仍試圖加強同俄羅斯之間的關系，並將烏克蘭危機歸咎於美國，譴責西方“霸權主義”，認為俄羅斯在烏克蘭采取軍事行動保護自己是合理的。

此前還有報道稱，朝鮮可能會派遣建築工人前往烏克蘭東部參與重建工作。

朝鮮也是除俄羅斯和敘利亞之外，唯一承認頓涅茨克和盧甘斯克這兩個地區獨立的國家。

（美聯社、華爾街日報）

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