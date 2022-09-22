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影／接觸物品立刻燃燒 俄用「死亡之雨」鋁熱劑燃燒彈轟小鎮

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯使用鋁熱劑燃燒彈攻擊小鎮。圖擷自推特
俄羅斯使用鋁熱劑燃燒彈攻擊小鎮。圖擷自推特

烏克蘭議員日前在推特上發布驚人空拍影片，記錄下俄羅斯擊打烏克蘭小鎮的恐怖畫面，畫面中可以看見砲火散落在各處，看起來像是下了炸彈雨。

據《太陽報》（The Sun）報導，烏克蘭議會議員赫里舒克（Roman Hryshchuk）於9月20日上傳這部影片。議員指出，畫面中受到攻擊的地區是烏克蘭頓內次克的奧澤恩鎮（Ozerne）。據報該地區位於交通樞紐，對烏克蘭軍隊來說十分重要。先前奧澤恩鎮遭俄軍佔領，直到近日烏國軍隊才好不容易重奪當地，沒想到俄軍竟直接發動攻擊。

烏克蘭軍事專家指出，俄國軍隊使用BM-21 「冰雹」火箭炮（BM-21 Grad）或BM-30「龍捲風」火箭炮（BM-30 Smerch）來發射9M22S鋁熱劑燃燒彈。BM-21和BM-30能快速發射大量砲彈，大面積發散攻擊造成敵軍損傷；而使用的9M22S鋁熱劑燃燒彈則是能夠讓瞬間燃燒溫度超過攝氏2000度，因此接觸到任何物品都會迅速燃燒。今年5月時曾爆出俄軍攻擊烏克蘭鋼鐵廠的影片，便疑似是使用相同的燃燒彈轟炸。

俄烏戰爭戰火未息，俄羅斯傳出總統普亭（Vladimir Putin）要求動員平民加入戰爭，引發民眾上街抗議。更有人指控普亭是惡意攻擊俄羅斯平民，刻意加強攻擊規模。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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