聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／接觸物品立刻燃燒 俄用「死亡之雨」鋁熱劑燃燒彈轟小鎮
烏克蘭議員日前在推特上發布驚人空拍影片，記錄下俄羅斯擊打烏克蘭小鎮的恐怖畫面，畫面中可以看見砲火散落在各處，看起來像是下了炸彈雨。
據《太陽報》（The Sun）報導，烏克蘭議會議員赫里舒克（Roman Hryshchuk）於9月20日上傳這部影片。議員指出，畫面中受到攻擊的地區是烏克蘭頓內次克的奧澤恩鎮（Ozerne）。據報該地區位於交通樞紐，對烏克蘭軍隊來說十分重要。先前奧澤恩鎮遭俄軍佔領，直到近日烏國軍隊才好不容易重奪當地，沒想到俄軍竟直接發動攻擊。
Ozerne village, Donetsk region. Ukraine.— Roman Hryshchuk (@grishchukroma) 2022年9月20日
This is horrible. pic.twitter.com/RbX9AF3SeG
烏克蘭軍事專家指出，俄國軍隊使用BM-21 「冰雹」火箭炮（BM-21 Grad）或BM-30「龍捲風」火箭炮（BM-30 Smerch）來發射9M22S鋁熱劑燃燒彈。BM-21和BM-30能快速發射大量砲彈，大面積發散攻擊造成敵軍損傷；而使用的9M22S鋁熱劑燃燒彈則是能夠讓瞬間燃燒溫度超過攝氏2000度，因此接觸到任何物品都會迅速燃燒。今年5月時曾爆出俄軍攻擊烏克蘭鋼鐵廠的影片，便疑似是使用相同的燃燒彈轟炸。
俄烏戰爭戰火未息，俄羅斯傳出總統普亭（Vladimir Putin）要求動員平民加入戰爭，引發民眾上街抗議。更有人指控普亭是惡意攻擊俄羅斯平民，刻意加強攻擊規模。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言