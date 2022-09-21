重申支持烏克蘭 德國總理蕭茲聯大發言：迫使普亭放棄帝國主義野心

德國總理蕭茲周二（9月20日）在紐約的聯大全體會議首日發言，嚴厲譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。普亭總統發動這場戰爭只有一個目的：侵佔烏克蘭。蕭茲稱之為徹頭徹尾的帝國主義，他說：他（普亭）不僅在毀掉烏克蘭，也在毀掉他自己的國家。

蕭茲還為西方保持對俄羅斯的制裁進行了辯護。他表示，德國將繼續從財政、經濟、人道方面支持烏克蘭，包括提供武器。因為烏克蘭必須具備抵抗入侵的能力，只有普亭意識到贏不了，他才會放棄戰爭和他的帝國主義野心。

公投名不副實

烏克蘭總統澤連斯基以視頻連線方式向大會發言，他指責俄羅斯封鎖烏克蘭港口，阻斷糧食出口，造成糧食危機，稱任何制造飢荒的國家都應該受到最嚴厲的懲罰。

蕭茲呼籲尚未就俄烏戰爭表明立場的聯合國成員國放棄中立態度：一個武裝到牙齒的核大國、一個聯合國創始國和安理會常任理事國居然試圖用武力改變現有的邊界，對此我們決不能袖手旁觀。

法國總統馬克宏也呼籲有關國家不應再保持中立，而是應該譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。他同時強調，只有在烏克蘭的主權得到尊重、領土收復和安全獲得保護的前提下，旨在終止戰爭的談判才能獲得成功。

對俄羅斯計劃在烏克蘭被佔領土舉行公投，蕭茲表示不會接受俄羅斯指定的和平，不接受任何名不副實的公投。

拒絕以強凌弱

他重申了維護基於規則的世界秩序的重要性，稱在此之外的選項便是以強凌弱。 他強調，一個多極化的世界是帝國主義和新殖民主義的對立面，有關原則應該得到所有聯合國成員國的遵守。這也是為什麼在場有141個國家堅決譴責俄羅斯侵略戰爭如此重要。

蕭茲此次發言，是2007年梅克爾之後德國總理首次在聯大全體大會亮相。他呼籲聯合國安理會進行改革，提議德國成為常任理事國，承擔更多責任。他還呼籲同亞洲、非洲、拉丁美洲等全球南方的發展中國家加強合作。

日本首相岸田文雄也發出了改革安理會的呼籲。他表示，安理會對烏克蘭戰爭做出的反應令人失望，國際秩序的基礎正在受到嚴重的動搖，而聯合國在維護世界和平方面已經失去了部分影響力。

除了俄羅斯當局在烏克蘭犯下的戰爭罪行，蕭茲還譴責了在朝鮮、白俄羅斯、敘利亞以及阿富汗出現的侵犯人權的現象。他還提及中國被指侵犯新疆維吾爾族人的人權，敦促中國遵循聯合國人權理事會就此問題做出的建議。

（德新社、美聯社、法新社）

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