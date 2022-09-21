佔領區要辦入俄公投 西方極力阻止

俄羅斯要用入侵克里米亞的招數，發動佔領區人民入俄公投，引起西方國家齊聲抗議！據外媒報導，目前被俄羅斯佔領的頓內茨克、盧甘斯克、紮波羅熱與克爾森地區的親俄勢力將發動入俄公投，強化俄羅斯發動侵略的合法性。這讓德國、法國、北約齊聲譴責，擔心將會重蹈2014年克里米亞遭侵占的狀況。

公投增加入侵合法性

根據《英國廣播公司》20日報導，原屬烏克蘭的頓內茨克、盧甘斯克、紮波羅熱與克爾森4個被俄羅斯佔領的地區將發起加入俄羅斯的公投，據傳是俄羅斯在背後發動，希望藉此強化俄羅斯發動俄烏戰爭的合法性。對此，烏克蘭國防部回應說，遭到捏造的公投無法改變俄羅斯入侵的事實，國際過去不曾承認克里米亞公投的正當性。

《英廣》分析，如果入俄公投在23至27日順利舉行，對於俄羅斯來說，可以強化自己受到北約進攻的論述，並藉此發動國內大規模動員，增加入侵烏克蘭的力道。俄羅斯國家杜馬（下議院）已經通過禁止受動員民眾逃兵、破壞軍隊財產、拒絕服從命令的法律。藉時，戰爭恐將對俄羅斯更加有利。

西方不承認公投

《歐洲新聞網》提到，對此德國總理蕭茲表示，這完全是一場被捏造的公投，法國總統馬克宏也譴責說，這場被操弄的選舉將不會獲得國際社會普遍承認；北約秘書長史托騰伯格直言，入俄公投並沒有正當性，只會讓這些地區更加陷入普丁發動的戰爭中。

但智庫專家史丹諾娜娃分析，若這些地區加入俄羅斯就會成為俄羅斯領土，普丁也會有更多藉口，並且能動用更多武器來「保衛受侵略的領土」，包括使用更重傷害的武器、動員更多軍人等。俄羅斯2014年也透過發動克里米亞公投，讓其加入俄羅斯，但國際社會至今都沒有承認。

【更多精采內容，詳見 】