烏東地區公投入俄羅斯領土？ 國際社會對此說不

烏東親俄勢力周二（9月20日）宣布將於本月23日至27日在4個佔領州舉行旨在加入俄羅斯的公投，它們分別是盧甘斯克州、頓涅茨克州、赫爾松州以及扎波羅熱州，加起來總面積約為烏克蘭領土的15%。

此舉被普遍解讀為俄羅斯對烏克蘭軍隊多日來發動反攻做出的回應，它讓人回憶起被俄羅斯兼並的克裡米亞半島，2014年，莫斯科以同樣的方式舉行了國際社會不予承認的公投。

本次公投宣布前，俄羅斯已將盧甘斯克州和頓涅茨克州視為獨立，但烏克蘭和西方則認為所有以上領土均為非法佔領。莫斯科在今年3月進攻烏克蘭首都基輔失敗後聲稱佔領頓巴斯是此次軍事行動的主要目標。

目前，俄羅斯軍隊佔領60%的頓涅茨克以及幾乎全部盧甘斯克的地區，但本月俄軍從毗鄰的哈爾科夫州撤退後，盧、頓兩州的供給受到破壞，大有失去控制並重新被烏軍奪回的可能。就在宣布公投計劃的一天前，烏克蘭軍方稱攻克了盧甘斯克的一個村莊，並在該州展開穩步進攻。

俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitri Medwedew）在Telegram呼籲將佔領地區並入俄羅斯領土，他寫道，「舉行公投、新領土並入俄羅斯之後，世界地緣政治將出現無可逆轉的變化」，他認為，兼並之後，俄羅斯可以使用「所有自衛手段」。許多評論家認為，他所說的「所有自衛手段」包括核武器。

國際社會：假公投永遠得不到承認

歐洲合作與安全組織周二晚（9月20日）譴責了俄羅斯在東烏舉行公投的計劃，指在佔領地區舉行公投違反戰爭國際法，屬於非法。

正在紐約參加聯大會議的德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）也表示俄羅斯計劃在佔領地區舉行公投是非法的。他說：「這種假公投無法接受，這是再清楚不過的，它們得不到國際法的支持，國際社會也無法理解。」

美國也嚴厲批評莫斯科在烏克蘭的公投計劃。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說，「我們永遠不會承認它們是烏克蘭以外的領土。我們明確反對俄羅斯的做法。」他表示，公投違反以主權與領土完整為基礎的國家秩序。

「我們知道公投將被操縱。我們知道，俄羅斯現在、或是將來，會利用假公投作為為兼並相關領土奠定基礎。」沙利文說。

歐盟安全與外交高級代表博雷利（Josep Borrell）警告稱會采取更多制裁俄羅斯手段，「非法公投無法當作表達民意的方式。在被俄羅斯佔領地區，人們生活在軍事威脅和恐嚇之中。」他還表示，俄羅斯以及所有參與公投和違反國際法的人都將繩之以法。

（綜合報導）

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