俄烏戰事：德防長呼籲聯合國調查戰爭罪行

（德國之聲中文網）烏克蘭城市伊久姆發現亂葬坑後，德國國防部長拉姆布萊希特（Christine Lambrecht）要求就戰爭罪行嫌疑展開調查。這位社民黨政治家對媒體表示：「必須對這類可怕的犯罪行為展開徹底調查，這一工作最好由聯合國來主持。」她表示，必須盡快向聯合國提供進入現場的渠道，以便能夠第一時間搜集證據。拉姆布萊希特表示：「戰爭罪行的責任者必須被送上法庭。」

在剛剛被烏克蘭收復的東部城市伊久姆，人們在亂葬坑中發現了四百四十具屍體。初步的調查顯示，這些人可能是在三月底俄軍發起的猛烈炮擊中喪生的。

捷克要求成立戰爭罪行法庭

伊久姆發現亂葬坑後，歐盟輪值主席捷克敦促成立國際法庭就事件展開調查和審理。捷克外交部長列帕夫斯基（Jan Lipavsky）強調：「在21世紀的今天，發生這類針對平民的暴行簡直不可思議，令人不齒。」列帕夫斯基發推稱：「我們對此不能視而不見，我們會採取一切措施，將戰爭罪犯繩之於法。」他呼籲盡快建立烏克蘭戰爭罪行國際特別法庭。

烏克蘭總統澤連斯基也表示，這些剛剛被收復的地區內曾發生嚴重的酷刑事件。澤連斯基在其例行視頻講話中稱：「在被俄軍佔領的地區，施用酷刑是非常普遍的現象。」他表示，在不同城市中，烏方已經發現了十個施行酷刑的場所。澤連斯基表示，伊久姆發現的屍體上也發現了死者生前遭受酷刑的痕跡。

澤連斯基形容佔領者是「俄西斯主義者」，他們的所作所為同「納粹」如出一轍。烏克蘭人將「俄羅斯」和「法西斯」合成新詞「俄西斯」，以描述俄羅斯佔領者的法西斯行為。

拜登警告普京不要使用核武和化學武器

俄羅斯軍隊在烏克蘭境內連遭敗仗後，拜登警告普京不要動用戰術核武器以及生化武器。拜登總統在CBS電視台表示：「您不要這麼做，您千萬不要這麼做。否則戰爭的面貌將會全面改變，將會出現二戰後從未出現過的場面。」拜登總統表示，如果俄羅斯採取上述行動，華盛頓將予以強硬回應。同戰略核武器相比，戰術核武器的殺傷力和覆蓋面要小得多。

發動侵烏戰爭以來，俄羅斯領導層曾多次發出使用核武器的威脅。今年二月，普京宣布俄軍進入烏克蘭開展「特別軍事行動」時就曾暗示，一旦西方進行干預，他就有可能動用核武器。俄軍在烏克蘭陷入被動局面後，俄羅斯民族主義者也在不斷向普京施壓，要求他採取相應步驟。

北約：西方軍援發揮了重大作用

北約軍事委員會主席鮑爾上將（Rob Bauer）表示，烏克蘭新近發起的反攻行動之所以捷報頻傳，同西方的軍援有直接關系。在愛沙尼亞首都塔林召開的北約軍事委員會會議上，這位來自荷蘭的上將表示：「西方盟友和其他國家為烏克蘭提供的裝備、彈藥和相關培訓，使戰場局面發生了質的變化。」

鮑爾表示，在此次為期兩天的會議上，三十個成員國代表就如何繼續保持和擴大對烏軍援規模展開了討論。鮑爾上將表示，只要有必要，北約就將維持對烏克蘭的軍援。「冬季即將到來，但對烏克蘭的支持絕不會發生動搖。」

北約軍事委員會負責向北約最高政治決策機構-北大西洋理事會提供咨詢。本次軍事委員會會議上，瑞典和芬蘭的國防部長也首次應邀出席。俄羅斯發動侵烏戰爭後，上述兩國提出了加入北約的申請。

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