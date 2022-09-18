盤點：各國都給烏克蘭提供了哪些軍援？

（德國之聲中文網）

美國：

華盛頓最新發布的對烏一攬子軍援計劃價值為六億七千五百萬美元。這已是拜登政府為烏克蘭提供的第二十輪軍援，援助物資中包括一百輛悍馬裝甲運兵車。九月初，烏克蘭聯絡小組在德國拉姆施泰因美軍基地召開的會議上，美國國防部長奧斯汀提供了這份對烏最新援助計劃。按照這份計劃，美國將向烏克蘭提供更多的海馬斯專用炮彈，至於美方是否也會考慮提供用於海馬斯火箭炮系統的 ATACMS短程導彈，目前尚不清楚。這種導彈的射程可達三百公里。

此外， 作為對上一批軍援計劃的補充，美方還將額外提供三萬六千枚榴彈，迄今為止，美國已向烏克蘭提供了24架榴彈炮。今年七月以來，借助美方提供的榴彈炮，烏軍得以對俄軍的給養線和彈藥庫開展有效打擊，從而加快了在烏克蘭東北部和南部的反攻進度。按照此次的「冬季軍援計劃」，美國還將向烏克蘭方面提供夜視鏡、冬季裝備以及大約50輛裝甲醫療車。從2月24日俄羅斯發動侵烏戰爭以來，美國已總計向烏克蘭提供了145億美元的援助。在拉姆施泰因舉行的會議上，美國國防部長奧斯汀對其他四十多個也曾向烏克蘭提供軍援的國家代表表示，烏克蘭戰爭的「面貌」正在發生變化。由於烏克蘭方面嚴重缺少坦克，因此前線傷亡仍很嚴重。這一局面也使德國所受的壓力越來越大。今年三月以來，烏克蘭一直要求柏林提供包括「黃鼠狼步兵戰車」（又譯「貂鼠式步兵戰車」） 等德制坦克。

英國：

同美國不同，英國國防部在對烏軍援問題上對外秘而不宣，從未公布過軍援兵器種類和數量。同美軍的海馬斯類似，英國提供的 M270 MLRS火箭炮系統想必也在烏克蘭開展的九月反攻中發揮了積極作用。今年六月，倫敦宣布將會向烏克蘭男女官兵提供使用英制武器的培訓。不過，迄今為止，有多少烏軍士兵完成了培訓，外界無從知曉。來自政府圈的消息稱，已有數百名烏軍士兵在英國接受了火箭炮和榴彈炮系統的培訓。軍事分析人士稱，英國提供的培訓使基輔得以佔據主動，並奪回烏克蘭東北部大片土地。今年六月底，倫敦就曾在馬德裡北約峰會期間宣布，英國將為烏克蘭購買防空系統、無人機以及炮彈提供大約十億英鎊的款項。至此，今年以來，英國已總共向烏克蘭提供了38億英鎊。

德國：

柏林政府也拒絕透露對烏軍援的具體數據。據稱德國工業界已向烏克蘭提供了數目不詳的眼鏡蛇反炮兵雷達COBRA以及IRIS-T SLM 防空系統。可以確定的是，德國國防部已經向烏克蘭提供了20輛獵豹式防空坦克，並為此獲得了美國和烏克蘭方面的贊賞。烏克蘭官兵也在德國境內接受了使用獵豹式防空坦克的培訓。

德國國防部的最新消息顯示，德方正在為向烏克蘭提供更多獵豹式防空坦克進行籌備。此前，德國和荷蘭共同向烏克蘭提供了十架Panzerhaubitze 2000自行火炮，並為烏軍士兵在德國境內提供了相關培訓。目前，德國方面正在對一份包含28項具體內容的供貨清單進行研討。其中22種兵器將由德國工業界提供，無需動用德國聯邦國防軍的軍火儲備，這些軍火包括12輛裝甲搶救車、16輛河狸式裝甲架橋車、200台載重卡車、12輛M1070重型拖車以及14輛半掛式載重卡車。迄今為止，尚無跡象顯示德國政府會從聯邦國防軍現有裝備中向烏克蘭轉交主戰坦克，比如豹式2型坦克。即便是烏方今年三月開始就希望獲得的黃鼠狼步兵戰車，德國總理府和國防部也一直予以拒絕。目前北德一個廠區內停放著100輛黃鼠狼步兵戰車，另有一些豹I型坦克也處於閒置狀態。德國政府表示，從今年一月至九月五日止，德國政府共批准了價值七億三千三百萬歐元對烏軍援。

其他國家：

比照各自經濟體量，歐盟對烏提供軍事及民事援助最大的國家分別是愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭和立陶宛。尤其在俄烏戰爭剛剛爆發時，上述四國更是烏克蘭的主要援助國。波蘭已向烏克蘭提供了200多輛蘇制坦克。德國國防部長蘭姆布萊希特（ Christine Lambrecht）曾表示，德國將以所謂「輪流交換」模式向烏克蘭提供軍火，即德國同捷克、斯洛伐克和希臘簽署協定，由上述國家向烏克蘭提供軍火，上述國家則可從德國方面獲得補償。

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