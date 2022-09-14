內外有別：栗戰書在莫斯科公開支持俄戰爭

（德國之聲中文網）栗戰書此次訪問俄羅斯，一開始並未引起中文輿論的特別關注，直到一段網絡視頻在推特等社交媒體上迅速傳播。視頻顯示的是身為人大常委會委員長的栗戰書和俄國家杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）等人長桌會談時的一段講話。

栗戰書說："在涉及俄羅斯核心利益和一些重大關鍵問題上，中方對俄羅斯表示充分的理解和支持。"

他還表示："美國和北約直接逼到俄羅斯家門口。……俄羅斯采取其認為應采取的一些措施，中方表示理解，而且從不同的方面給予策應。"栗戰書說，"可以說，俄羅斯被逼到了牆角，為維護國家核心利益而采取了一次反擊。"

“最明確的表態”

雖然他沒有直接提及烏克蘭戰爭，但《紐約時報》的報道認為：這是北京迄今為止對俄羅斯在烏克蘭發起戰爭最為明確的支持。

這一段話並沒有出現在中國官媒對會談的報道中。新華社通稿中只引述稱："中方願在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，把高水平政治互信轉化為更多務實合作成果。"

而受到熱傳的視頻中栗戰書的發言內容則與德新社、CNN等媒體引述俄羅斯國家杜馬發布的一份有關中俄雙方會談的聲明相吻合。

不少推特中文用戶認為講話證明了北京一直意圖遮掩的支持俄羅斯的立場："實錘了！綁一起了！"；"栗戰書在俄羅斯的講話，直接把中國出賣了"；有網民憤怒指出，栗戰書對俄羅斯的戰爭行為不僅表示理解，而且還要"策應"。 "這次訪俄，應該算得上當代國恥了"。

烏克蘭戰爭爆發以來，中國雖然一直為俄羅斯所謂的核心利益受西方忽視打抱不平，拒絕譴責俄方的侵略，但在國際公開場合也始終試圖展示中立姿態，迄今除能源貿易之外並未對俄羅斯提供直接的支持。

路透：美高官稱尚未發現中國援助俄羅斯

贊俄經濟“未被制裁壓垮”

據新華社的報道，栗戰書在莫斯科還感謝俄方在台灣問題上對中國的堅定支持，並稱中國人大和俄羅斯杜馬願"加強治國理政和反干涉、反制裁、反長臂管轄等方面的立法經驗交流"。

上周末以來烏克蘭戰局變化明顯，烏軍的反攻進展迅速，俄軍節節敗退，陷入被動。

在此背景下，栗戰書在赴莫斯科前，在符拉迪沃斯托克參加俄羅斯主辦的東方經濟論壇上的一段發言視頻，也引起了網絡討論。

他說，"俄羅斯經濟並未被美西方嚴厲制裁擊垮，而是在較短時間內實現了穩定，展現了韌性。……經濟運行明顯好於預期。"他宣布中方將進一步加強同俄羅斯在經貿、金融、科技、教育、文化等領域的全方位合作。

推特網民感嘆這"表明中共統治集團已經失去了糾錯能力，二十大後只能末路狂奔了"； "總是在關鍵時刻做出最壞的選擇，這是中國人的宿命？"

不過也有分析人士認為，中國不會提供更多支持給俄羅斯。南京大學國際關系學院院長朱鋒12日接受《聯合早報》訪問時分析稱，栗戰書訪俄所作表態不代表中國會在烏克蘭局勢上加碼支持俄羅斯。

（綜合報道）

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