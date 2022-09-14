要俄羅斯付出代價！歐盟委員會主席：普亭將失敗 歐洲會贏

馮德萊恩周三（9月14日）在斯特拉斯堡歐洲議會發表歐盟政策的主旨性講話。她讚揚了歐盟給予烏克蘭的團結和支持。她說，自烏克蘭遭到入侵以來，「歐洲人毫不猶豫地作了正確的事」，展現了歐洲「發自內部的強大」。

她向列席會議的烏克蘭第一夫人歐蓮娜·澤倫斯基表達了對烏克蘭人民表現出的巨大勇氣的敬意。她說，「普亭將失敗，歐洲會贏。」

馮德萊恩宣布，將於今天前往基輔訪問，雙方討論議題包括幫助烏克蘭進入歐盟一體化市場、擴大歐烏貿易，尤其是能源領域的貿易。

馮德萊恩還宣布，歐盟將向烏克蘭提供1億歐元資金，用於重建在戰爭中被毀的學校。她指出，戰後重建將需要投入巨大的資源，「我們也將付出長期的努力和承諾」。

制裁不變 民生「減負」

這位歐委會主席說，歐盟迄今對俄羅斯實施的制裁，是史無前例的：「我絲毫不懷疑，制裁將是長期的。」她指出，莫斯科讓俄羅斯經濟與世界脫軌，普亭將為他一手造成的毀滅性戰爭和死亡付出代價。

在這次被視為歐盟「國情咨文」的講話中，馮德萊恩敦促歐洲國家盡快擺脫對俄羅斯能源的依賴，加快向可再生能源的轉型。

但是她指出，接下來的一段時間將是很不易的，「無論是對經濟拮據的普通家庭，還是對不得不就未來做出艱難抉擇的企業」。

她表示，為降低普通消費者的支出負擔，歐盟將立法規定能源企業須上繳「超額盈利」，用於再分配，減輕公眾的壓力。此外還將推出抑制能源價格的新法，涉及可再生能源的生產商和天然氣及原油企業。上述措施將給歐盟成員國帶來1400億歐元的財政增益。

減少供應鏈「中國風險」

馮德萊恩還提議立法保障關鍵原材料的供應安全，強調中國控制著鋰等對能源轉型至為關鍵的資源。「如今，中國控制著全球的加工行業。幾乎90%的稀土和60%的鋰都在中國加工。」她說，擬議的法律將「在供應鏈各個環節上」確定戰略項目，並「在供應有風險的地方建立戰略儲備」。

她還表示，針對來自中國等國家的「惡意干涉」，歐盟將推出捍衛民主的一攬子計劃，以幫助識別隱蔽的、來自外國的政治影響和獻金。「我們不能允許專制國家利用特洛伊木馬式的手段滲透到內部實施攻擊。」

在此背景下，歐盟未來將同價值觀相當的國家發展伙伴關係，包括推動與智利、墨西哥和紐西蘭之間的自由貿易協定的簽署，與澳洲和印度的自貿談判也在進行中。

（路透社、德新社、法新社）

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