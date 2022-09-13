烏克蘭東部反攻繼續 逼近頓巴斯地區

（德國之聲中文網）烏克蘭國防部副部長馬爾雅（Hanna Maljar）對路透社表示，哈爾科夫大區的攻勢得以繼續推進，原因是部隊士氣高漲，戰鬥行動經過精心籌劃。

但她同時強調，目前談論烏軍完全取得對該地區的控制還為時過早。"戰鬥還在進行"，這位女副防長說，目標是"解放哈爾科夫地區，以及所有目前被俄羅斯聯邦佔領的地區"。

與此同時，美國國務卿布林肯也認同烏克蘭軍隊在反攻中取得了"重大進展"。布林肯在墨西哥的一次新聞發布會上說，烏軍的反攻行動經過有系統的計劃，也得到美國和其他國家的支持。

他說，對俄羅斯軍隊的反攻目前還還處於初始階段，但已經取得了重大的進展。鑑於俄軍迄今遭受的巨大損失，俄羅斯應該結束這場戰爭。

棄甲曳兵

烏克蘭方面周二稱，在毗鄰哈爾科夫的盧甘斯克地區，也開始有俄軍撤退，例如在克雷米那（Kreminna）。還有圖片顯示，烏克蘭士兵已經推進到頓涅茨克地區的Sjwatohirsk，但官方尚未證實攻佔了該城市。

烏克蘭軍隊總指揮部稱，周一在東部戰線幾乎全線都有戰鬥，俄軍在多處的進攻被打退，而烏克蘭空軍和炮兵部隊摧毀了多處俄軍指揮點和裝備庫。軍方發布的有關消息尚無法得到獨立核實。

美國軍方一名高層人士稱，相當一部分從哈爾科夫地區撤離的俄軍部隊已經越過邊境進入俄羅斯境內。俄軍在撤退過程中將許多武器和重型軍事裝備丟棄在烏克蘭。

"普京總統，請辭職！"

在俄羅斯國內，近日出現了新的反對戰爭、反對普京的聲音，這次是來自政治體制內部。

不同地方的數十位基層議員聯合請願要求總統普京辭職。普京的故鄉聖彼得堡斯莫爾寧斯科耶區（Smolninskoje）議會上周表決同意，向國家杜馬提交一份請願，要求彈劾普京的總統職務。他們指責普京發動對烏克蘭的軍事行動有"叛國"之嫌。

聖彼得堡市地區議員托爾斯特雷姆（Xenia Torstrem）發推表示，目前還有更多支持者加入這一行列。他們在請願信中寫道："我們認為，普京總統的所作所為有損於俄羅斯的未來和公民的利益。"托爾斯特雷姆透露，來自聖彼得堡和首都莫斯科所轄18個市區的40多位地方議員已在聯署上簽名。

上周，莫斯科的多名政界人士已經發出了類似的呼籲。莫斯科羅蒙諾佐夫區議員在致普京的信中寫道，"您在第一和第二個任期中推動了很好的改革，但之後一切就江河日下了。"聯署者認為，普京的言辭充滿了不寬容和攻擊性，正在將俄羅斯拋回到冷戰時代。"我們請求您，從職位上退下來，因為您的觀點和領導風格已經無可救藥地落伍了。"

據信，上述請願能取得的實際效果微乎其微。聯署者表示，並不指望能得到官方的回應，這一行動更多是希望告訴俄羅斯人，在這個國家還有議員也反對這場戰爭，並願意公開自己的立場。

但這樣做並非沒有後果。聖彼得堡市區議員尤菲爾耶夫（Nikita Juferjew）對德國之聲表示，他和同僚已經得到警方的傳喚通知。

（德新社、法新社等）

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