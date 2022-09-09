北約秘書長：寒冬將至 烏克蘭需要更多援助

北約和其他西方國家代表們周四（9月8日）在位於德國的拉姆施泰因美國空軍基地參加由美國主導的烏克蘭支持者會議。

與會者討論了長期目標和軍事援助。為此，北約秘書長史托騰柏格呼籲盟國在戰爭接近「關鍵時刻」時保持對烏克蘭的支持。

史托騰柏格在會議期間告訴美聯社：「我們至少需要為這個冬天做好準備，因為沒有跡象表明俄羅斯會放棄控制烏克蘭的目標。」

「烏克蘭的戰爭正在接近一個關鍵時刻，我們看到俄羅斯在頓巴斯的攻勢已經停滯。」他說，「我們看到，烏克蘭人已經能夠進行反擊，並收復一些領土。」

史托騰柏格還警告說，烏克蘭士兵將面臨一個漫長的冬天。由於衝突變成了一場殘酷的消耗戰，烏克蘭利用這次峰會請求盟友除了提供更多的武器和彈藥之外，還援助防寒裝備。

「冬天來了，烏克蘭戰事將會十分艱難。我們知道，烏克蘭軍隊的規模現在大約是去年冬天的三倍。」史托騰柏格說，「他們迫切需要更多的冬衣，需要提供電力和發電機，當然也需要帳篷和其他可以幫助他們度過冬天的物資。」

德國承諾提供裝備和培訓

德國國防部長蘭布萊希特（Christine Lambrecht）在會上說，德國將提供發電設備、帳篷和其他物品。蘭布萊希特和荷蘭國防大臣奧隆格倫 （Kajsa Ollongren）還宣布，他們將為烏克蘭士兵提供探測地雷、清除地雷和清除隱藏爆炸裝置的培訓。

峰會還稱讚了烏克蘭軍隊在面對強鄰入侵時取得的成果。

美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）將軍在會上說，烏克蘭已經用美國提供的海瑪斯（HIMARS）火箭系統打擊了400多個俄羅斯目標。

他告訴記者說，「我們看到烏克蘭在使用這些系統方面取得了真實和可衡量的成果。例如，烏克蘭人已經用海瑪斯打擊了400多個目標，它們已經產生了破壞性的效果。」

與此同時，美國國務卿布林肯在基輔承諾向烏克蘭和鄰國提供20億美元的新援助。

在拉姆施泰因峰會上，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）承諾，美國將繼續根據需要提供資金援助。他說：「我完全可以預期繼續得到兩黨的廣泛支持，因為我們的領導者們認識到……我們繼續幫助烏克蘭擁有保護自己的生命和國家領土的能力是多麼重要。」

(美聯社、德新社、路透社)

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