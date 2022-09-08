布林肯突訪基輔 宣布20億美元新軍援

（德國之聲中文網）在與烏克蘭高級官員的會談中，布林肯表示，拜登政府計劃向烏克蘭提供及其18個鄰國提供20億美元的長期外國軍事援助並已將計劃提交國會批准。這18個國家包括北約成員國以及美國的地區安全伙伴，這些國家"今後最可能受到俄羅斯的入侵威脅"。

美國國務院表示，20億美元中的約10億美元將提供給烏克蘭，其余的將提供給阿爾巴尼亞、波斯尼亞、保加利亞、克羅地亞、捷克共和國、愛沙尼亞、格魯吉亞、希臘、科索沃、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、黑山、北馬其頓、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛文尼亞。 這筆資金將用於幫助這些國家加強與北約的軍事一體化，"阻止和抵御針對其主權和領土完整的緊急威脅"，應對"俄羅斯的影響和侵略"。同時，"這一援助再次表明我們對烏克蘭作為一個民主、主權和獨立國家的未來有著堅定的承諾，對該地區盟友和伙伴的安全有著堅定的承諾。"

戰爭處於新的關鍵時刻

外國軍事資助，又稱FMF，允許受援國購買美國制造的國防設備。這筆20億美元的軍事援助不包括美國國防部長奧斯汀8日宣布的向烏克蘭提供價值6.75億美元的榴彈炮、火炮、悍馬、裝甲車、反坦克系統的計劃。

奧斯汀表示，"戰爭正處於又一個關鍵時刻"，烏克蘭軍隊開始在該國南部進行反攻，"我們在戰場上的共同努力取得了明顯的成功。"他在和北約秘書長斯托爾滕貝格、烏克蘭國防部官員共同出席的烏克蘭防務聯絡小組會議上說，"戰爭的面貌正在發生改變，聯絡小組的任務也在發生變化。"

德國和荷蘭國防部長在與奧斯汀會晤的間隙表示，兩國將向烏克蘭士兵提供排雷培訓以及排雷設備。培訓將在德國進行。

加上周四宣布的援助，自拜登上任以來，美國對烏克蘭的援助總額已達到152億美元。

近日，烏克蘭和俄羅斯之間的戰鬥愈演愈烈，烏克蘭軍隊發動了反攻，以奪回俄羅斯在烏克蘭南部和東部控制的地區。歐洲最大的核電站、烏克蘭扎波羅熱核電站附近的炮擊仍在繼續。交戰雙方相互指責，聯合國國際原子能機構發出警告，要求建立一個安全區，以防止災難的發生。

周三，美國指責莫斯科審訊、拘留和強制驅逐數十萬烏克蘭人到俄羅斯。俄羅斯官員立即駁斥了這一說法。

在基輔與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面前，布林肯訪問了美國大使館和一家兒童醫院，看望了在俄羅斯轟炸中受傷的孩子們，其中包括來自赫爾松市的6歲女孩瑪麗娜（Marina）。一枚俄羅斯火箭擊中了她的家，令她失去了一條腿。

布林肯在醫院大廳裡還見到了傑克羅素犬Patron，它為烏克蘭軍方的拆彈小組發現了200多枚俄羅斯埋下的地雷，因此聲名遠揚。在一間病房裡，布林肯給孩子們帶去了一籃子毛絨玩具，孩子們立刻拿起玩具逗Patron。布林肯稱贊說，"孩子們展現出的精神向全世界發出了強烈的信號。"

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