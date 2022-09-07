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軍武大國被西方制裁逼急了？ 美爆俄羅斯向北韓買武器
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】西方國家對俄羅斯的制裁是否有效各方眾說紛紜，不過6日美國官方卻爆料俄羅斯受到制裁影響，以致本身就是武器大國卻還需向北韓購買軍武，顯示俄羅斯被制裁傷得不輕。但也有芬蘭智庫的報告指出，俄羅斯因國際油價大漲獲得龐大利潤，因此西方的制裁對俄羅斯影響不大。
竟跟北韓買武器
根據《英國廣播公司》6日報導，美國官方爆料俄羅斯受到西方制裁影響，還跟北韓購買武器，顯示該國的武器供應陷入「極度匱乏」的困境。此消息首先是由《紐約時報》揭露，還被烏克蘭國防部轉推文，並表示烏克蘭正逐步將軍武更新至北約水準時，俄羅斯居然要變成「北韓標準」。
不過國際對於俄羅斯受到國際制裁的影響仍未有定論，芬蘭智庫《能源與清潔空氣研究中心》的報告顯示，俄羅斯在今年國際油價大漲中，獲得1580億歐元的巨額利潤，其中半數還是從對歐洲的出口獲得。
西方制裁真有效？
但美國智庫認為，國際制裁對於俄羅斯軍方有影響，包括美國政府上週透露俄羅斯正向伊朗購買無人機，並派遣操作員到伊朗針對Qods Mohajer-6與Shahed Saegheh（以洛克希德·馬丁公司RQ-170無人機為基礎，進行反向工程研發）兩款無人機進行操作方面的受訓。
不過伊朗稍早也否認有提供武器給俄烏任何一方，但英國國防部資料又顯示俄羅斯恐在俄烏戰場上面臨無人機短缺的困境。對此，《觀察者週刊》曾指出，對俄羅斯的經濟制裁效果恐有限，想進行全面的經濟封鎖愈來愈困難，對抗侵略性的獨裁政權需要多管齊下，其中硬實力更是不可或缺。
另外，《CNN》也提到，俄羅斯甚至反過來宣布無限期暫停北溪一號天然氣供應，即使許多長期倚賴俄羅斯能源的歐洲國家都有做出應變措施，但這也讓歐洲國家冬天仍恐面臨供氣不足的危機。
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