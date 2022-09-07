軍武大國被西方制裁逼急了？ 美爆俄羅斯向北韓買武器

西方國家對俄羅斯的制裁是否有效各方眾說紛紜，不過6日美國官方卻爆料俄羅斯受到制裁影響，以致本身就是武器大國卻還需向北韓購買軍武，顯示俄羅斯被制裁傷得不輕。但也有芬蘭智庫的報告指出...

2022-09-07 19:21