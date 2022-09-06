美情報信息：俄羅斯從朝鮮購買火箭炮及彈藥

英國《泰晤士報》引述美國政府官員的看法說，俄羅斯的這些採購行為表明制裁已經開始發揮作用，而且入侵烏克蘭的能力正在降低。

《泰晤士報》報道稱，最近解密的美國情報除中除了說俄羅斯採購的項目中包括火箭炮和炮彈之外，沒有提供更多細節。俄羅斯可能會採購更多此類軍事裝備。

路透社上個月從美國官員了解到的情況是，俄羅斯從伊朗採購的無人機“多次出現故障”。這名官員說，俄羅斯很可能計劃購買數百架“遷徙者-6”（Mohajer-6）型無人機和“見證者”（shaheed）型無人機。

《紐約時報》報道指出，至少到目前為止，西方對俄羅斯採取的廣泛經濟制裁並沒有使俄羅斯經濟陷入癱瘓。烏克蘭戰爭導致的能源價格上漲反而使得俄羅斯國庫充盈，俄羅斯銀行被踢出Swift系統以及進出口限制所受影響也有所減輕。西方國家對俄羅斯寡頭的制裁並未削弱總統普京的權力。

莫斯科方面曾希望中國繼續向俄羅斯軍隊提供軍用物資。但美國官方近期證實，雖然中國願意擴大購買俄羅斯石油，但至少到目前為止，北京對於針對俄羅斯的軍事出口管制持遵循態度，沒有試圖向俄羅斯出售軍事裝備或部件。

《紐約時報》引述專家的看法說，俄羅斯向朝鮮採購火箭炮和彈藥，表明俄羅斯似乎無法生產發動戰爭所需的最簡單的物資。

最近一段時間，烏克蘭軍隊在包括赫爾松在內的多個地區開始發動反攻，同時利用美國提供的高機動性火箭炮系統海瑪斯加強了對俄羅斯彈藥庫的打擊。

目前雖不清楚朝鮮武器的效力如何，但是《紐約時報》指出，朝鮮擁有巨大的彈藥儲備。

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