IAEA總幹事：札波羅熱核電站「物理完整性」遭破壞

聯合國國際原子能機構（IAEA）總幹事葛羅西（Rafael Grossi）表示，被俄羅斯佔領的烏克蘭札波羅熱市核電站的「物理完整性」已多次遭到破壞，他對此深感憂慮。

葛羅西周四(9月1日)在該核電站參觀了幾個小時之後發表講話，他說槍炮聲「近得令人感到不適」。

他和他帶領的聯合國專家團隊周五將返回札波羅熱市，評估這家歐洲最大的核電站遭受的具體損害。

俄羅斯軍隊在2月底入侵烏克蘭後不久就佔領了該核電站，成為人們深切關注的焦點，因為周邊的炮火可能會造成核災難。

莫斯科和基輔互相指責對方的炮擊行為。基輔指責莫斯科利用該設施掩護其部隊，莫斯科否認這一指控，同時拒絕了撤軍的要求。該核電站仍由烏克蘭工作人員管理。

葛羅西周四回到烏克蘭控制的領土時說：「很明顯，該核電站及其物理完整性已經多次遭到破壞……這樣的事情再也不能發生了。」

他說，專家們將留在該設施，他將持續關注，直到局勢恢復正常。

葛羅西說，他已經能夠參觀整個核電站區，看到應急系統和控制室等關鍵區域。他的團隊現在需要做大量的工作來完成技術方面的分析。

「我們哪兒也不去。國際原子能機構現在就在那裡，就在核電站裡，不會離開——將會留在那裡。」葛羅西回到烏克蘭控制的領土後告訴記者。

他說，這些專家將對現場發生的情況提供公正、中立和技術性的評估。

原子能機構專家小組因該核電站附近的炮火不斷而延誤了幾個小時到達。

葛羅西說：「有些時候，火力很明顯，有重機槍，有迫擊炮。有兩三次，對我們所有人來說，真的非常令人擔憂。」

由於炮擊，該核電站的一個反應堆在周四被迫關閉。

烏克蘭總統澤倫斯基再次呼籲所有軍隊撤離該核電站。他的呼籲得到基輔的西方盟友和聯合國的支持。

澤倫斯基在一個影片講話中說：「必須要做的主要事情是該核電站所在地的非軍事化。」

俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）周四表示，莫斯科正在盡一切努力確保該核電站能夠安全運行，並確保國際原子能機構的視察員能夠完成他們的任務。

當地議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）說，該核電站附近的幾個城鎮周四遭到了俄羅斯的炮擊。

該核電站位於第聶伯河上一個巨大水庫的南岸。這座水庫將駐扎在烏克蘭中南部的俄羅斯軍隊和烏克蘭軍隊分開。戰前，它供應的電力佔烏克蘭全國用電五分之一以上。

烏克蘭發動反攻

烏克蘭本周開始發動攻勢，奪回南部被佔領土，尤其是鄰近赫爾松省的第聶伯河下游地區。

雙方都聲稱在烏克蘭的新攻勢中獲勝，盡管迄今為止缺乏詳細的信息。

烏克蘭南部指揮部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）周五表示，烏克蘭軍隊已經摧毀了彈藥庫和浮橋，以阻礙俄羅斯後備軍的行動。

她說：「我們取得了令人信服的成功，很快我們將能夠披露更多信息。」

莫斯科否認了有關烏克蘭方面的消息，並稱其部隊已經擊潰了烏克蘭的進攻。

路透社無法獨立核實這些說法。

烏克蘭總參謀部周五表示，俄羅斯軍隊炮擊了數十個城市和小鎮，包括北部的烏克蘭第二大城市哈爾科夫和東部的頓涅茨克。

俄羅斯入侵烏克蘭的這場戰爭中，已有700多萬人逃離烏克蘭，數千人被殺，多個城市被炸成廢墟。

莫斯科稱其為「特別軍事行動」，目的是清除烏克蘭的民族主義者，保護俄語地區。

（路透社）

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