聯合國進駐烏核電廠 盼防止意外發生

聯合國終於能進入戰火密集的核電廠，但這能避免核電廠遭戰火波及嗎？聯合國經過多方努力，終於能派遣調查團進駐紮波羅熱核電廠，但俄烏雙方對核電廠仍有不同處理方案：烏克蘭想將其劃為非戰區，但俄羅斯不願放棄佔領，也讓外界更加關注這個歐洲最大核電廠的安危。

IAEA終得進駐

根據《半島電視台》報導，聯合國原子能總署IAEA在1日凌晨抵達由俄羅斯佔領的紮波羅熱核電廠附近55公里處，烏克蘭國防部也透露調查團將於2日拜訪核電廠，IAEA主席葛洛西表示，此行最重要的任務就是避免這座歐洲最大的核電廠發生核事故，重蹈過去車諾比核災的覆轍。

葛洛西也說，調查將會進行幾天，直到IAEA對於此區如何處理有方案後才會結束。雖然俄羅斯佔領紮波羅熱核電廠，但仍讓場內的烏克蘭工程師繼續維持核電廠運轉，俄羅斯國防部也對外宣稱核電廠的放射值仍在正常範圍內，但近來在核電廠附近的戰火蔓延，也讓各國紛紛呼籲俄羅斯讓IAEA進入檢查。

這也讓俄羅斯後來決定開放IAEA入境檢查，俄羅斯駐維也納國際組織代表烏里揚諾夫表示，聯合國可以在核電廠進行永久調查，雖然俄羅斯釋出部分善意，但面對烏克蘭呼籲讓核電廠成為非軍事占領區的要求，俄羅斯仍不願撤出在附近駐守的軍隊。

俄以電廠為籌碼？

《衛報》提到，先前俄羅斯讓紮波羅熱核電廠脫離區域電網的動作讓世界各國都非常緊張，因為這讓核電廠自己的用電恐出現短缺，進而影響核電廠運作的穩定，雖然用電問題後來有解決，但美國、聯合國與烏克蘭仍持續呼籲俄羅斯不應該將核電廠作為要脅世界的手段。

IAEA的進駐也讓國際對於核電廠的安危更加關注。目前俄、烏兩國在烏克蘭南部激戰，但《半島》發現，雙方都並未大幅宣揚戰果，顯示戰局並沒有太大變化，接下來可以觀察烏克蘭是否有足夠武器與人力收復被俄羅斯佔領的區域。

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