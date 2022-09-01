歐盟限制俄簽證 仍無法徹底制裁

歐盟各國意見不一，很難對俄羅斯進行有力制裁。歐盟31日宣布，持有俄羅斯簽證的民眾不准入境歐盟，但由於並未交待與俄羅斯接壤國家如何遣返民眾，因此遭到反對。俄羅斯也揚言要對歐盟進行反制，且目前歐盟境內已有1200萬俄羅斯人持有申根簽證，加上各國意見不一致，也讓歐盟的制裁顯得綁手綁腳。

措施模糊難實行

根據《半島電視台》報導，歐洲外交部長會議31日宣布，將暫緩與俄羅斯的簽證協定，讓俄羅斯民眾更難申請簽證至歐洲旅行。但歐盟內部其實對於這項禁令有許多歧見，包括與俄羅斯接壤的波羅的海三小國、波蘭與芬蘭都不清楚他們可以用什麼措施與理由，強制遣返申請簽證的俄羅斯民眾。

《紐約時報》提到，他們集體呼籲歐盟要制定更詳細的方案，以落實限制的目標。拉脫維亞、立陶宛；愛沙尼亞與波蘭在聯合聲明中提議，歐盟應授權給他們緊急停止受理簽證的權力，並限制持有歐盟簽證的俄羅斯公民入境。捷克與巴爾幹國家也呼籲歐盟要擴大制裁力道，禁止所有俄羅斯人入境歐盟。

對於歐盟進一步制裁，俄羅斯外交部副部長格魯希科揚言，歐盟將為此付出代價。

德法不願刺激俄羅斯

歐盟外事主席巴瑞爾表示，歐盟推出的簽證限制已可對俄羅斯有足夠影響，將會有效減少歐盟會員國受理簽證的數量，且俄羅斯對歐盟申請簽證的數量從7月中逐漸增加，也讓歐盟必須要因應可能產生的安全風險。自俄烏戰爭爆發以來，已超過100萬俄羅斯人進入歐盟。

尚未入歐盟的烏克蘭就呼籲歐盟擴大對俄羅斯的禁令，避免歐盟遭到俄羅斯滲透，但遭到法、德反對。兩國認為，簽證措施不應該有過強限制，否則會讓歐盟境內的俄羅斯人心生不滿，且相關問題甚至會延續到下個世代，引發更多不必要的紛爭。

由於過去歐盟對俄羅斯天然資源有許多依賴，因此在俄烏戰爭爆發後，歐盟也儘力想擺脫俄羅斯依賴，並對俄羅斯進行經濟、石油減少購買等制裁，不過歐盟會員國對俄羅斯依賴程度不一，也讓歐盟很難有強力的制裁措施。

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