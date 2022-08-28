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烏克蘭恐經歷獨立以來最冷冬天 總理直指兩大主要風險
烏克蘭總理什米加爾27日在通訊軟體Telegram上示警，烏克蘭恐經歷獨立以來最艱難的冬天，主要風險在於俄國恐攻擊烏克蘭的天然氣基礎設施，或進一步減少向歐洲供氣。
烏克蘭國營天然氣公司執行長維川科也證實這一警告，並稱中央供暖系統將在今年晚些時候開啟和提前關閉，且將對溫度進行調整。
維川科指出，室溫將設定在攝氏17-18度之間，比正常水準低約4度。民眾應儲備毯子與保暖衣物，以便室外溫度降至或超過冬季均溫攝氏零下10度時使用。
但想要實現上述目標，有賴於國際盟友金援，以進口40億立方公尺天然氣。維川科說：「沒有西方金援，我們將缺乏天然氣，這將意味著我們的電力系統，將面臨非常高的故障風險。若不進口天然氣，烏克蘭大部分地區將會停電。」
烏克蘭生產的天然氣可滿足本國所需大約6成，其餘則按市價向歐盟鄰國採購。雖然自2014年起停止直接從俄國購買天然氣，但烏克蘭仍使用從俄國天然氣，其中有很大一部分是透過烏克蘭管線從歐盟供應商進口。
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