俄烏戰爭延燒六個月 烏克蘭稱：俄部隊戰損超過4.6萬人

烏克蘭周六（8月27日）表示，在戰爭開始以來的六個月裡，有46550名俄羅斯士兵喪生。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在臉書上寫道，僅在周五就又消滅了250名俄羅斯士兵。

德國之聲無法核實這些數字，但它們看上去與英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）的估算相吻合。華勒斯本周告訴BBC，如果將死亡、受傷和逃跑的人數結合起來，俄羅斯的損失達到了8萬人。華勒斯說，相比之下，俄羅斯人在阿富汗的十年中損失了15000人。《紐約時報》本周估計，多達25000名俄羅斯士兵在這場戰爭中死亡，而烏克蘭士兵的死亡人數約為9000人。

烏克蘭軍方在其最新發布的消息中還說，自2月24日以來，俄羅斯損失了1939輛坦克、1045門火砲、836架無人機和3165輛汽車。

聯合國本周表示，已經能夠確認烏克蘭有5,587名平民死亡，並說實際死亡人數可能要高得多。

烏克蘭：俄羅斯「再次」砲擊核電站

烏克蘭國有核電運營公司（Energoatom）表示，俄羅斯再次砲擊了烏克蘭南部的扎波羅熱核電站。該公司在一份聲明中寫道：「在過去（24小時），俄羅斯軍隊再次砲擊了扎波羅熱核電站場地。目前正在確定損失。」

聲明說：「由於反復遭到砲擊，核電站的基礎設施已被破壞，存在氫氣洩漏和放射性物質噴湧的風險，而且火災風險很高。」

同時，俄羅斯國防部指責烏克蘭砲擊該核電站。基輔和莫斯科也曾就此前的砲擊事件相互指責。

俄羅斯國防部的一位發言人在周六的發布會上說，該核電站的輻射情況「仍然正常」。

澤倫斯基：扎波羅熱核電站處於「災難邊緣」

烏克蘭總統澤倫斯基警告說，位於烏克蘭南部被俄羅斯軍隊圍困的扎波羅熱核電站發生了潛在的災難，此前突然停電迫其中兩個反應堆緊急關閉。

他在每日例行的晚間視訊談話中說：「我想強調的是，情況仍然非常、非常危險。任何重復（襲擊）……都將再次把核電站帶到災難的邊緣。」。

周四，當地停電導致核電站供電中斷，啟動緊急供電系統，才避免了一場嚴重的事故。

隨後，兩個反應堆在緊急程序中得以關閉。烏克蘭官員說，兩個反應堆的電力供應在周五得到恢復。

雙方都將停電歸咎於對方的砲擊。澤倫斯基再次呼籲成立一個國際專家小組前往檢查，並呼籲佔領該設施的俄羅斯軍隊離開。侵略展開始後不久，俄羅斯軍隊就佔領了該電站。本月早些時候，該區域爆發新的戰鬥，引發了人們對核災難的擔憂。

梅德維傑夫：即使基輔放棄加入北約的願望，戰爭也還將繼續

俄羅斯總統普亭的盟友、前總統梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)說，即使基輔正式放棄加入北約的願望，莫斯科也不會停止在烏克蘭的軍事行動。

梅德維傑夫告訴法國新聞台（LCI）：「此時放棄加入北約是至關重要的，但為了建立和平，這還不夠。」

據俄羅斯媒體報導，現任俄羅斯安全委員會副主席的梅德維傑夫說，莫斯科準備與烏克蘭的澤倫斯基舉行會談，但要符合某些條件。

他說，「這（會談）將取決於事態如何發展。我們早已經準備好與（澤倫斯基）會面。」

入侵開始以來，俄羅斯和烏克蘭舉行了幾輪會談，但沒有取得任何進展，恢復會談的前景不大。

梅德維傑夫說，俄羅斯將繼續開展行動，直到目標實現為止。

普亭說他要讓烏克蘭「去納粹化」，基輔和西方國家認為這是為戰爭找藉口的無稽之談。

英國國防部：俄羅斯在烏克蘭東部擴大戰事

英國國防部長華勒斯表示，在過去五天裡，俄羅斯很可能加強了對烏克蘭東部頓巴斯地區頓涅茨克一帶的攻擊。

英國國防部長在其推特帳號上的每日公告中說，在俄羅斯佔領的頓涅茨克市北部的塞維爾斯克（Siversk）和巴克穆特（Bakhmut）兩鎮附近發生了激烈的戰鬥，

其最新公告稱，「有一種現實的可能性是，俄羅斯在頓巴斯擴大了戰事，試圖拖住更多的烏克蘭部隊，因為人們猜測烏克蘭正在籌劃一次重大反攻。」

俄羅斯關於戰爭的虛假宣傳正在阿拉伯世界獲得預期效果。本周發表的一份報告揭示了俄羅斯如何在烏克蘭「廣泛」使用集束炸彈。此外，烏克蘭中央銀行正在印製鈔票來支付士兵的工資，增大了經濟失控或惡性通貨膨脹的風險。

（法新社、德新社、路透社）

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