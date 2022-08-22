烏核電廠恐遭戰火波及 美英德法齊警告

核災再度爆發的時間，恐比想像還要快！針對烏俄雙方在烏克蘭紮波羅熱核電廠附近交火，美英德法4國的領導人21日在通話中警告，一定要確保核電廠周圍的安全，否則恐會發生比1986年車諾比核輻射外洩更大的災害。四大國同時也向烏克蘭保證，會繼續在國防上支持該國，抵抗俄羅斯。

核電廠近前線

根據《英國廣播公司》21日報導，紮波羅熱核電廠是烏克蘭最大的核電廠，目前雖由俄羅斯掌握，但相當靠近戰爭前線，近來俄烏兩軍在附近交火甚鉅，甚至以大量火箭彈進行轟炸，讓英、美、法、德四國領袖非常擔心，呼籲雙方避免在核電廠附近發生衝突，若波及電廠，恐發生比車諾比核災規模更大的悲劇。

四大國在肯定俄羅斯總統普丁願意讓聯合國原子能總署IAEA未來派員檢查紮波羅熱核電廠的同時，也對烏克蘭繼續抵抗俄羅斯表達堅定支持，4國領袖都同意未來在國防上會繼續援助烏克蘭。8月24日也將迎來烏克蘭的獨立紀念日，總統澤倫斯基希望藉此凝聚該國民心、加強抵抗。

也討論伊核協議

俄烏雙方目前在烏克蘭南部與克里米亞島熱戰，據報有無人機對俄羅斯佔領的克里米亞島進行轟炸，但烏克蘭政府否認他們有要收復2014年遭俄羅斯以公投佔領的克里米亞島。另外，8月已有9架俄羅斯戰機遭烏軍擊落，但俄羅斯陸軍仍佔領烏克蘭南部馬利波、克爾森等大城。

《阿拉伯新聞網》提到，英、美、法、德領導人除了商討俄烏戰爭以外，也討論包括恢復伊核協議的問題，雖然伊朗與歐盟都相繼提出新方案，且各方都回到談判桌，但美國、以色列似乎都對此仍有疑慮，美國在此次領袖通話後，釋出的聲明稿大多強調烏克蘭議題。

以色列則持續放話說，若新的核協議無法阻止伊朗發展核武，就要對伊朗採取軍事行動，但伊朗持續否認自己有發展核武的意圖。

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