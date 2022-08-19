增強戰略威懾力 俄羅斯在加里寧格勒部署高超音速導彈

俄羅斯國防部對國際文傳電訊社表示，部署「匕首」高超音速導彈至加里寧格勒，是為了「進一步增強戰略威懾力」。

加里寧格勒原為德國的東普魯士省，二戰結束後割讓予蘇聯。冷戰結束、蘇聯解體後，加里寧格勒州劃歸俄羅斯，但是與俄羅斯本土並不相連，成為一片飛地。它西臨波羅的海，南鄰波蘭，東北側與立陶宛接壤。

加里寧格勒與俄羅斯首都相距超過1000公里，但是與柏林、哥本哈根、斯德哥爾摩等歐盟國家首都卻只有約500公里，與阿姆斯特丹以及北約、歐盟總部所在地布魯塞爾也僅有約1000公里。根據俄軍公布的數據，「匕首」空對地導彈能夠攜載常規彈頭或者核彈頭以10倍音速飛行，射程大約2000公里。這意味著，從加里寧格勒發射的「匕首」導彈能夠覆蓋除西班牙、葡萄牙、馬爾他、冰島之外的全部歐洲國家。

俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯總統普亭等高官一再宣揚包括「匕首」導彈在內的新型武器之戰鬥力。今年3月，俄羅斯對外通報稱，俄軍運用「匕首」導彈打擊了烏克蘭西部的一處軍事目標。

與加里寧格勒接壤的立陶宛則並未對「匕首」導彈的部署感到緊張。該國防長阿努紹斯卡斯(Arvydas Anušauskas)說，部署這款導彈並沒有改變地區安全形勢，不構成進一步的威脅：「俄羅斯隊鄰國的常規威脅始終存在，但是威脅程度並沒有上升。」

刻赤海峽大橋加強防空

與此同時，連接俄羅斯本土與克里米亞半島的刻赤海峽大橋近日啟用了防空系統。在社交媒體上，周邊居民紛紛報告稱聽到了兩聲爆炸。俄羅斯2014年吞並克里米亞半島，並且在2018年竣工了這座大橋。烏克蘭方面始終將這座大橋當作合法軍事目標。莫斯科則威脅稱，一旦大橋遭到攻擊，將展開大規模報復行動。目前，大橋管理當局稱，刻赤海峽大橋仍在正常運行。

(德新社、路透社、法新社)

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