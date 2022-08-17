快訊

空軍屏東基地疑食物中毒 近百官兵午後腸胃不適送醫

大陸高溫創逾60年最強！長江重慶段水位下降 明代文物意外露出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「到底是誰幹的？」克里米亞再發生離奇爆炸 烏克蘭網上貼文慶祝

香港01／ 撰文／歐敬洛
圖為8月15日，烏克蘭尼高普一幢大廈，遭俄羅斯砲彈擊中損毀。 美聯社
圖為8月15日，烏克蘭尼高普一幢大廈，遭俄羅斯砲彈擊中損毀。 美聯社

克里米亞北部地區在8月16日發生爆炸，彈藥庫遭炸毀。與較早前空軍基地遭遇襲擊一樣，這次的爆炸同樣神秘。烏克蘭未有正式承認襲擊，但樂見襲擊發生，並借勢聲言他們將解放克里米亞。

克里米亞北部占科伊鎮（Dzhankoi）附近一個軍用彈藥庫莫名發生爆炸，爆炸似乎還波及附近一間變電站。國營俄羅斯新聞社（RIA）報導，有7班客運列車因此延誤。北部部分鐵路路線停駛，對烏克蘭境內俄軍補給裝備恐怕受到影響。

俄羅斯官方證實事件造成12人受傷，有約2000名居民需要疏散，但未有說明爆炸原因，並歸咎有人「蓄意破壞」。

這是繼早前克里米亞俄軍空軍基地發生爆炸後，再一次的神秘爆炸事件。克里米亞西南部的一個空軍基地在8月9日發生連串爆炸，從衛星圖片所見爆炸造成最少9架戰機及多個建築物被毀。

俄羅斯當時僅稱是基地人員違反消防的一次意外，但當時已有懷疑是烏克蘭發動的襲擊。這次再一次的彈藥庫爆炸，更讓人猜測是烏克蘭在背後策劃的事件。

烏克蘭官方同樣未有承認襲擊，但總統府顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在社交網站表示，稱爆炸是對俄羅斯「非軍事化」的例子，並稱「俄羅斯佔領的克里米亞會不時有倉庫爆炸，侵略者及盜匪死亡的風險。」

另一名總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）更在社交網站貼上自拍照：阿列斯托維奇正躺在陽光與海灘上，背後是克里米亞彈藥庫爆炸造成的磨菇雲。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在9日的空軍基地爆炸發生後，表示俄羅斯對烏克蘭的戰爭始於克里米亞，因此必須在克里米亞結束。而在16日的爆炸發生前一天，才剛成立「解放克里米亞諮詢委員會」，表明不會放棄克里米亞半島。

外界暫時仍未確定是烏克蘭發動的襲擊或否，包括早前的基地爆炸事件。因空軍基地的位置距離俄烏戰線超過200公里，美方亦否認向烏克蘭提供的武器用於襲擊如此遙遠的目標。

延伸閱讀：

克里米亞俄軍基地爆炸　衛星圖片顯示損毀嚴重戰機受損

烏克蘭｜烏軍擬以美製火箭炮襲克里米亞　俄警告基輔將迎審判日

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄烏戰爭打了近半年 分析：孤立俄羅斯行動恐難為繼

俄羅斯入侵烏克蘭 華盛頓郵報：拜登早在去年10月就獲報

離奇！俄羅斯婦女上流動廁所竟被「脫軌火車撞死」

克里米亞2軍事設施爆炸！烏方撇清：俄未遵守防火措施

相關新聞

「到底是誰幹的？」克里米亞再發生離奇爆炸 烏克蘭網上貼文慶祝

克里米亞北部地區在8月16日發生爆炸，彈藥庫遭炸毀。與較早前空軍基地遭遇襲擊一樣，這次的爆炸同樣神秘。烏克蘭未有正式承認襲擊，但樂見襲擊發生，並借勢聲言他們將解放克里米亞。

俄烏戰爭打了近半年 分析：孤立俄羅斯行動恐難為繼

烏克蘭戰爭打了快半年，世人關注已被消磨得差不多，西方反制俄羅斯作法越來越有限。分析指出，除非莫斯科跨越紅線，否則對孤立俄...

俄羅斯入侵烏克蘭 華盛頓郵報：拜登早在去年10月就獲報

華盛頓郵報披露，早在去年10月，美國總統拜登即已接獲情報單位簡報俄國總統普亭有意入侵烏克蘭，消息來源包括衛星照片和攔截到...

普亭「聖地」克里米亞屢遭攻擊 預告俄烏戰風雲變色？

俄羅斯併吞8年的克里米亞最近連續受到攻擊，上周一座空軍基地內有多架戰機被炸毀，16日再傳兩座軍事設施爆炸，儘管原因還不明，但外媒分析，極有可能是受過美軍訓練的烏軍特種部隊從事敵後破壞作戰。這一方面或許代表著俄烏戰爭風向正在改變，另一方面，烏克蘭也藉由這些行動告訴普亭：你的「聖地」克里米亞已不再安全。

澤倫斯基︰烏南若核災 全歐受威脅

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）16日表示，來自俄羅斯境內的駭客對其網站發動長達三小時「空前」大規模攻擊，但未...

俄烏最新：克裡米亞基地爆炸 俄國防部指遭蓄意攻擊

根據俄新社報導，俄羅斯國防部週二（8月16日）承認在克裡米亞北部的佔科伊鎮（Dzhankoi）地區，俄軍一個軍事倉庫發生爆炸，並指責是有人蓄意破壞導致。該部稱，該地的民用設施——包括電線、發電廠、鐵軌和住宅樓——受到損害，但沒有造成嚴重傷亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。