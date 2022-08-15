澤倫斯基喊話俄羅斯民眾：保持沉默等同於幫凶

烏克蘭總統澤倫斯基上周日在其發表的每日視頻講話中呼籲俄羅斯人提高反戰聲量。他在視頻中說：「當邪惡達到這種程度時，沉默就接近於幫凶。」

澤倫斯基說：「如果您擁有俄羅斯國籍但卻（對這場戰爭）保持沉默，這就意味著您雖然沒有直接參戰，但是卻支持這場戰爭。」

德新社指出，以往澤倫斯基向俄羅斯民眾發出呼籲時使用的是俄語，但這一次他使用的是烏克蘭語。

澤倫斯基在視頻中還表示，在烏克蘭和世界其他地方，每個人都應該「盡其所能，讓俄羅斯和那些支持戰爭的人為俄羅斯的國家恐怖行為付出越來越高的代價」。

英國國防部：俄羅斯計劃通過公投吞並頓涅茨克

英國國防部預計俄羅斯方面正在計劃通過公投並吞頓涅茨克。目前頓涅茨克的大部分地區都在俄軍的控制之下。俄羅斯媒體引述頓涅茨克地方領導人普希林（Denis Puschilin）的話說，有關在頓涅茨克舉行與俄羅斯合並的公投目前正在籌備之中。普希林稱，公投日期將在頓涅茨克被「完整解放」之後才會公布。

烏克蘭戰爭爆發以來，英國政府定期公布有關戰爭進程的情報信息。但是俄羅斯方面則稱英國的做法是有目的地在搞信息戰。

2月24日，俄羅斯對烏克蘭展開入侵以來，這場戰爭已經持續近半年的時間。目前沒有談判結束這場戰爭的跡象。多項民調顯示，俄羅斯國內依舊有多數民眾支持總統普京的路線。在俄羅斯國內公開批評指責入侵戰爭的言論會受到嚴厲懲處。

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