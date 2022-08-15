烏克蘭糧食解禁 首艘貨船終抵非洲

在聯合國的協調下，烏克蘭的小麥14日終於可以出口到非洲國家！據《半島電視台》報導，一艘由聯合國協調、載著2.3萬噸烏克蘭穀物的黎巴嫩船隻終於可從黑海出航，將行駛到非洲國家吉布地。這對於俄烏戰爭造成糧食短缺的非洲國家來說是好消息，聯合國也希望未來俄羅斯能逐步解除黑海運糧的封鎖。

人道救援終於鬆綁

根據《半島電視台》報導，由聯合國協調、掛著黎巴嫩旗幟且載滿2.3萬噸烏克蘭穀糧的運糧船「勇敢指揮官號」於14日離開了烏克蘭港口尤芝尼，將會通過黑海並前往非洲國家吉布地，糧食在當地卸載後，會優先送到衣索比亞，提供當地缺糧、受到嚴重人道危機的提格瑞省使用。

《法蘭西24》提到，聯合國組織世界糧食計畫（WFP）的烏克蘭協調員布朗受訪時表示，這是非常樂觀的消息，希望烏克蘭與俄羅斯都能夠為人道救援有更多的考量，面對糧食運輸的海路遭到封鎖，以及避免戰火波及，烏克蘭農業部也在規劃從波蘭以卡車出口更多糧食。

由於俄烏戰爭爆發，俄羅斯封鎖黑海，導致許多中東與北非國家無法獲得烏克蘭出口的小麥等農產品，加上西方制裁俄羅斯農產品出口，讓國際糧價節節高升，也間接帶動全世界通膨，聯合國多次呼籲俄羅斯人道考量，解禁烏克蘭糧食出口，但俄國都未輕言答應。

糧食危機影響全球

但後來在土耳其協調下，俄烏雙方最終在7月22日答應重啟黑海糧食運輸，8月2日也重啟第一艘民間運輸的糧食船，而14日的這艘是聯合國首艘人道援助的糧食船。據WFP統計，全世界有82個國家、3.45億人面臨糧食短缺、求助無門的困境，希望未來能持續擴大人道糧食出口。

《英國廣播公司》曾提到，由於世界小麥價格大漲，帶動麵包、蛋糕等食品價格也受影響，各國都有程度不一的通膨，斯里蘭卡甚至出現糧食短缺的危機。此外，突尼西亞小麥49%從烏克蘭進口，利比亞佔比48%，埃及佔26%，中東國家包括黎巴嫩81%、卡達64%，都深受烏克蘭小麥出口制裁影響。

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