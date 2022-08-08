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俄烏戰爭僵持不下 美國再祭10億美金援烏

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。消息人士透露，美國政府將簽署高達10億美金的軍援計畫給烏克蘭，包括高機動火箭系統與醫療運輸車輛。（網路截圖）
示意圖。消息人士透露，美國政府將簽署高達10億美金的軍援計畫給烏克蘭，包括高機動火箭系統與醫療運輸車輛。（網路截圖）

俄烏戰爭陷入僵持消耗戰，美國要給烏克蘭10億美金的奧援！據消息人士透露，美國政府將簽署高達10億美金的軍援計畫給烏克蘭，包括高機動火箭系統與醫療運輸車輛。俄烏戰爭已延燒5個多月，軍事顧問分析說，烏克蘭南部已長期遭受砲擊，持久戰對烏克蘭並不利。

10億美金奧援

半島電視台》報導，美國正在準備向烏克蘭提供 10 億美元的援助計劃，內容包括遠程武器彈藥和裝甲醫療運輸車輛，該計劃將是迄今為止最大的計劃之一。

不願具名的知情官員表示，美國總統拜登還沒有簽署同意奧援契約，主要是因為提供的武裝設備有可能會進行調整。該官員說，如果就目前的內容來看，包括高機動火箭炮系統 (HIMARS)和國家先進地對空導彈系統 (NASAMS) 的彈藥以及大約 50 輛 M113 裝甲醫療車輛。

俄烏戰爭已經演變為小型衝突的消耗戰，其中靈敏的高機動火箭炮系統在兩國對峙中發揮了關鍵性的作用。而裝甲醫療車輛則將大大提高烏克蘭軍隊的生存率，更能進一步將傷患送往德國，接受治療。

南方戰線僵持

泰晤士報》報導，俄國入侵烏克蘭五個多月，目前戰事在烏克蘭南方停滯不前。俄國總統普丁先前將兵力大舉調度到南方，企圖快速攻下此戰線；而烏克蘭透過小規模部隊拖住俄軍，以游擊與天然地勢發揮優勢。

烏克蘭軍事顧問阿列斯托維奇指出，目前俄軍從頓巴斯調往烏南的部隊，以空降突擊兵為主力，顯示俄軍計畫從烏克蘭南部的尼古拉耶夫推進，並進一步包圍城市。他強調，目前拉鋸的戰況對烏克蘭相當不利，尼古拉耶夫已承受數周的俄軍密集砲擊。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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