至少6名高級國防官員遭解職 英媒：俄羅斯付出高昂戰爭代價

俄羅斯在赫爾松地區任命的代表說，該地區新卡霍夫卡市（Nova Kakhovka）的副主管古拉（Vitaly Gura）在「一次暗殺企圖」後死亡。古拉隸屬於受到俄羅斯支持的佔領當局。該當局的發言人證實古拉「因傷勢過重死亡」。

俄羅斯支持的該區負責人列昂季耶夫(Vladimir Leontyev)告訴俄羅斯官媒國際文傳電訊社，古拉在周六上班時被自動武器擊中。

新卡霍夫卡位於第聶伯河沿岸赫爾松市以東80公裡處。最近數月，莫斯科在該地區任命的幾名官員成為了暗殺目標。

自從俄羅斯佔領赫爾松地區和扎波羅熱部分地區以來，佔領區官員啟動了俄羅斯化政策──例如引入盧布作為貨幣、開始實施發放護照政策，一些人將其視為俄羅斯在為吞並這些地區做准備。

烏克蘭軍隊目前正試圖奪回擁有29萬人口的赫爾松市，在最近幾周推動了一次反攻，並取得了有一些進展，但還沒有成功地穿透俄羅斯的防線。

「俄羅斯高昂的戰爭代價」

英國方面的最新情報指出，俄羅斯付出了高昂的戰爭代價。在其每天早上的國防情報通報中，英國指出，俄羅斯武裝部隊的戰爭成本很高，自戰爭開始以來，至少有六名高級國防官員應該已被解職證明了這一點。

「俄羅斯東部和西部軍區的指揮官極有可能失去了他們的指揮權」，英國國防官員說。「至少有10名俄羅斯的將領在烏克蘭戰場上喪生，這使這些解職變得更加復雜」，英國情報部門認為，這種對指揮連貫性的累積影響「可能增加了俄羅斯的戰術和行動困難」。

烏克蘭總參謀部表示，俄羅斯繼續向白俄羅斯轉移更多的部隊以及防空技術、設備。雖然白俄羅斯沒有正式加入俄羅斯一方的戰爭，但其專制領導人盧卡申科在俄羅斯入侵烏克蘭後不久就表示，導彈已經從白俄羅斯射入烏克蘭。

烏克蘭總參謀部還表示，其四艘巡航導彈運載工具「已經准備好使用高精度武器」，並稱其空軍、導彈以及大炮部隊將繼續向俄軍集結地、俄羅斯佔領者的軍事裝備和裝有彈藥的倉庫的集中地開火。

「由於（俄方）損失慘重，一些地區的敵方人員拒絕投入戰鬥，並采取了破壞行動」，烏克蘭總參謀部的最新情況總結說。

四艘運糧船從烏港口啟航 一艘貨船抵達

烏克蘭和土耳其的官員表示，四艘滿載著16萬噸玉米等糧食的貨船從烏克蘭的黑海港口啟程。

烏克蘭的糧食出口由伊斯坦布爾的聯合協調中心管理和監督，該中心由土耳其、烏克蘭和俄羅斯三方人員組成。上個月，聯合國和土耳其幫助促成了這項糧食協議。此前，烏克蘭停止糧食出口導致全球糧價飆升。聯合國方面警告說，這可能造成糧食短缺已經很嚴重的地區出現飢荒。

周六晚些時候，聯合協調中心授權五艘船通過黑海離開。四艘船獲准從喬爾諾莫爾斯克和敖德薩出發，一艘獲准前往烏克蘭。

這艘獲准前往烏克蘭港的貨船在當地時間周日（8月7日）抵達了黑海港口喬諾莫爾斯克。烏克蘭基礎設施部稱，這是俄羅斯入侵以來第一艘船抵達烏克蘭的貨船。它未來將向國際市場運輸糧食。

土耳其國防部表示，從烏克蘭出發的船只包括裝載66000噸玉米的「榮耀號」（Glory），該船將前往伊斯坦布爾；裝載44000噸玉米的「裡瓦風號」（Riva Wind）將前往土耳其伊斯肯德倫。

另外，「穆斯塔法-內卡提」（Mustafa Necati）裝載6000噸葵花籽油前往意大利；「海倫娜之星號」（Star Helena）裝載著45000噸糧食前往中國。

（美聯社，法新社，德新社，路透社）

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