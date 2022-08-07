烏克蘭核電廠危險 聯合國警告遠離戰端

在核電廠周圍交火將會有核汙染風險。聯合國原子能總署IAEA幹事長葛洛西6日警告，俄烏兩軍在歐洲最大的札波羅結核電廠附近開戰，若讓核電廠發生意外，將會造成非常大的損害。由於俄羅斯對此地發動飛彈襲擊，距當地回報核電廠恐有部分受損，才會讓各國非常緊張。

核電廠易生意外

根據《英國廣播公司》報導，葛洛西表示，他們接獲消息稱，3月被俄羅斯佔領的札波羅結核電廠，由於因為近日的交戰，俄羅斯飛彈襲擊附近區域，但飛彈有打到核電廠，造成部分設備嚴重損害，因此他呼籲俄烏雙方都要立刻停止在核電廠附近的軍事行動，避免波及到核電廠。

《華盛頓郵報》提到，葛洛西痛批俄羅斯5日在附近的飛彈轟炸完全是在玩火，烏克蘭總統澤倫斯基甚至呼籲國際，對俄羅斯的核能工業進行制裁；歐盟委員會副主席巴瑞爾也譴責俄羅斯的行為，再次驗證對國際規範的不尊重。但俄羅斯國防部回批，是烏克蘭持續進攻才導致核電廠受損。

由於烏克蘭境內還有曾爆發過核災的車諾比核電廠，因此IAEA在4月俄軍從烏克蘭北部撤離後，曾帶領團隊前往車諾比勘查狀況，6月也有再次前往探查，確認車諾比核電廠沒有核外洩。

俄軍新增重武器

札波羅結核電廠位於烏克蘭南部，雖然在3月遭到俄羅斯佔領，但仍屬於兩軍交戰前線，且俄羅斯並未將內部的烏克蘭員工趕走，而是將他們留下，繼續讓核電廠運作，由於核電廠有6個水壓反應爐，且存放許多具有放射性的核廢料，也讓外界擔心兩軍砲火波及恐會導致嚴重核外洩。

《衛報》提到，據英國情報機關透露，俄烏戰爭將邁入新的階段，俄羅斯軍隊將把最重型的武器移往烏克蘭南部，但目前仍不確定俄軍的目的與動向，雙方目前仍在東部與南部交戰，俄軍目前在東部的頓內茨克地區步步進逼，連續攻佔數個戰略地區。

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