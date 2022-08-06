核電站炮擊事件 烏克蘭和俄羅斯相互指責

周五（8月5日），烏克蘭和俄羅斯就扎波羅熱核電站的炮擊事件相互指責。扎波羅熱核電站位於埃涅爾戈達爾市，有六個反應堆，在能夠正常運行的情況下，其發電量佔烏克蘭全國電力需求的五分之一以上。它也是歐洲最大的核電站。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）指責俄羅斯襲擊了該電站。烏克蘭國家核電公司發表聲明說，電站核反應堆所在的一個動力區附近遭到三次襲擊。聲明說，該電站仍在運行，沒有發現放射性物質的洩露。

烏克蘭外交部說，「擊中一個正在運行的反應堆可能造成的後果相當於使用原子彈」。烏克蘭說，俄羅斯對該電站進行了「多次挑釁」。

烏克蘭總統澤倫斯基稱對該電站的炮擊是「無恥的罪行」和「恐怖行為」。他說，炮擊事件是「對整個俄羅斯核工業進行嚴厲制裁」的理由。

與此同時，俄羅斯在埃涅爾戈達爾設立的行政部門指責烏克蘭軍隊對電站所在地造成了破壞。俄羅斯國防部聲稱，烏克蘭軍隊對該電站「進行了三次炮擊」，並稱基輔應對「核恐怖主義行為」負責。

英國情報部門在烏克蘭戰爭每日簡報中說，俄羅斯軍隊在扎波羅熱核電站的行動正在危及該設施的安全。

俄羅斯很可能在該電站附近地區部署了大炮，用以轟擊第聶伯河對岸，並且很可能將他們在3月奪取的該電站作為核盾牌。

國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）本周在紐約舉行的防擴散會議上認為局勢岌岌可危。

格羅西說：「所有的核安全原則都遭到各種不同方式的違反。」本周早些時候，國際原子能機構呼籲允許進入扎波羅熱核電站進行檢查和維護。

更多運糧船只駛離烏克蘭港口

烏克蘭官方和土耳其國防部證實，三艘滿載糧食的船只離開了烏克蘭的黑海港口，裝載了超過57000噸的玉米，這些玉米主要用於動物飼料。

基輔稱，其中兩艘懸掛馬耳他旗的「Rojen」號和懸掛土耳其旗的「Polarnet」號的船只已從喬諾莫爾斯克港口出發，懸掛巴拿馬旗的「Navi-Star」號，則已從敖德薩港口出發。

「我們的主要目標是增加港口的轉運量。」烏克蘭基礎設施部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）宣說：「我們必須每月發出100艘船隻，以出口必要數量的糧食。」在俄羅斯和烏克蘭於7月達成協議後，烏克蘭港口的糧食運輸已經重新開始，該協議由土耳其經聯合國授權調解達成。俄羅斯入侵烏克蘭之後，糧食價格居高不下。俄羅斯和烏克蘭都是世界主要的糧食出口國。

本周早些時候，開戰後的第一艘糧食運載船只駛出烏克蘭的港口。這場侵略戰爭導致2000萬噸糧食被困在烏克蘭的港口和倉庫中。

烏克蘭經濟部副部長卡奇卡(Taras Kachka)告訴英國《金融時報》，烏克蘭希望看到該協議擴展到糧食以外的領域。「糧食和鐵礦石之間有什麼區別？」卡奇卡問道。

莫斯科對62名加拿大人實施入境禁令

克裡姆林宮周五宣布，在渥太華宣布對一些俄羅斯人實施制裁之後，它將對數十名加拿大公民實施入境禁令。

俄羅斯外交部表示，禁止入境的62名加拿大人中，有些人因為「打擊」俄羅斯世界「和我們的傳統價值觀的惡意行動」而為人所知。加拿大最近制裁了俄羅斯東正教教宗基裡爾。莫斯科表示，加拿大試圖侮辱的「不僅是俄羅斯的多民族和多教派人民，而且包括加拿大在內的全世界東正教信徒」。

基裡爾是俄羅斯總統普亭和入侵烏克蘭戰爭的堅定支持者。

美國譴責俄羅斯入侵烏克蘭加劇非洲糧食危機

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）周五說，俄羅斯入侵烏克蘭將導致全世界4000萬人面臨糧食不安全。非洲大陸將是受糧食危機打擊最嚴重的地區。

托馬斯-格林菲爾德指責俄羅斯利用飢餓作為戰爭武器。她指出，非洲國家需要知道誰是糧食供應短缺的罪魁禍首。

許多非洲國家不願意批評俄羅斯入侵烏克蘭，因為它們與俄羅斯有貿易往來。「俄羅斯系統地佔領了烏克蘭一些最富饒的農田，用地雷和炸彈摧毀耕地。」托馬斯-格林菲爾德說，「無論你對俄羅斯的看法如何，我們都有一個共同的利益，那就是減輕烏克蘭戰爭對糧食安全的影響。」

德國聯邦政府反猶太問題專員達伊馬居勒爾（Mehmet Daimagüler）表示，對烏克蘭的財政援助也必須惠及該國的羅姆人。

達伊馬居勒爾說，烏克蘭的羅姆人在教育和醫療保健等領域面臨歧視。他還強調，德國政府應該做得更多，以確保援助到達在烏克蘭大屠殺中幸存的羅姆人手中。

在與其他幾位德國官員一起訪問烏克蘭之後，達伊馬居勒爾表達了上述呼籲。

據德國聯邦辛提人和羅姆人協會聯合主席施特勞斯（Daniel Strauß）說，目前約有40萬講羅姆語的人居住在烏克蘭，佔烏克蘭總人口的1-1.5%。

國際特赦組織為批評烏克蘭軍隊進行辯護

人權監督機構國際特赦組織（Amnesty International）為它發表一份報告辯護，該報告稱烏克蘭軍隊正在危及平民。大赦國際的高級危機顧問羅維拉（Donatella Rovera）告訴德國之聲：「我們的研究人員觀察到烏克蘭軍隊在靠近平民居住地的學校、居民樓、醫院裡駐扎，這當然會危及居住在這些建築物裡的平民。這種行為違反了國際法，使平民處於危險之中。」

烏克蘭總統澤倫斯基說，大赦國際的報告「不幸地試圖為恐怖主義國家開脫，將責任從侵略者轉移到受害者身上」。

羅維拉說，澤倫斯基的反應「令人遺憾，因為在我看來，如果他看一看大赦國際的網站，就會發現我們做了非常重要的工作。好幾份報告和許多基於我們實地調查的新聞稿，都廣泛而詳細地記錄了俄羅斯軍隊的戰爭罪行和其他嚴重違反國際法的行為，包括使用違禁武器、無差別襲擊平民、非法處決、酷刑和綁架。」

烏克蘭稱俄羅斯在頓涅茨克發動重大攻勢

烏克蘭表示，俄羅斯軍隊在頓涅茨克地區發動了一次重大攻勢。烏克蘭擴大了在索萊達和巴哈姆特兩個城市的防線，俄羅斯人正試圖佔領這兩個城市，以擴大他們在頓涅茨克地區的控制。

在戰爭之前，這一地區有50萬居民。目前，該地區已經嚴重軍事化。

烏克蘭總參謀部表示，巴哈姆特附近的戰鬥持續至今。烏克蘭總統澤倫斯基說，皮斯基和阿夫迪夫卡村附近的戰鬥也在繼續。俄羅斯官方通訊社塔斯社說，俄羅斯和親俄部隊已經佔領了皮斯基，而烏克蘭只承認俄羅斯在過去幾天取得了「部分成功」。

多年以來，烏克蘭一直在加固皮斯基防線，以抵御南部10公里以外的頓涅茨克市的俄羅斯代理部隊的攻擊。

俄羅斯禁止美國和盟國投資者出售戰略企業股份

俄羅斯總統普亭簽署了一項法令，禁止來自被認為不友好國家的外國投資者在2022年底之前出售關鍵戰略企業和銀行的股份。這項立即生效的禁令，影響到美國石油巨頭埃克森美孚公司經營的俄羅斯遠東地區的薩哈林一號油氣田。埃克森美孚公司本周表示，它正在努力將近三分之一的業務轉讓給另一家公司。

處境類似的企業還包括薩哈林二號液化天然氣項目、哈裡亞加（Kharyaga）油田和幾家俄羅斯銀行。

許多外國銀行，包括奧地利的Raiffeisen，義大利的UniCredit和Intesa，以及美國的花旗銀行還在想方設法退出俄羅斯市場。匯豐銀行和法國興業銀行已經找到退出的辦法。

俄羅斯驅逐14名保加利亞外交官

俄羅斯外交部要求14名保加利亞外交官離開俄羅斯，以此回擊今年早些時候保加利亞政府70名俄羅斯外交官的驅逐。俄羅斯召見保加利亞大使，告知「保加利亞駐俄羅斯外交和領事機構的14名工作人員被宣布為不受歡迎的人」。

保加利亞政府指責俄羅斯的外交官從事間諜活動，而俄羅斯則威脅要切斷兩國外交關系。由於兩國大小不同，居住在保加利亞的俄羅斯人的數量遠遠多於居住在俄羅斯的保加利亞人。

對於驅逐外交官事件，俄羅斯外交部說，「我們要強調，這些適得其反的行動的後果完全由保加利亞政府負責”，並指責保加利亞的行動「也證明了西方集團的進一步墮落，不惜犧牲同伴的利益來傷害俄羅斯」。

俄羅斯還稱保加利亞對西方國家的俯首帖耳是破壞性的，令人感到遺憾。

教皇方濟各（Pope Francis）會見了俄羅斯東正教會第二號領導人安東尼主教。下個月，教皇方濟各預計將與基裡爾教宗會晤。基裡爾教宗一直支持俄羅斯在烏克蘭的所謂“特別軍事行動”。

安東尼主教的前任在6月被趕走。這起突發事件表明俄羅斯東正教會高層在烏克蘭戰爭問題上存在的緊張關系。

梵蒂岡通過列入官方通告披露了即將進行的高層會晤，但沒有提供細節。

方濟各和基裡爾很有可能在哈薩克斯坦首都努爾蘇丹會晤。基裡爾被認為是俄羅斯總統普亭的一個親密盟友。他支持烏克蘭戰爭，認為這是保護俄羅斯傳統主義、反對西方腐朽生活的鬥爭的一部分。

基裡爾對戰爭的支持造成了他與梵蒂岡的裂痕，並引起了與其他幾個東正教會和俄羅斯東正教會的分裂。方濟各稱俄羅斯的入侵是「一場殘酷和無意義的侵略戰爭」。

兩人原定於6月中旬在耶路撒冷會面，但方濟各根據梵蒂岡外交官的建議取消了這次計劃。方濟各和基裡爾曾於2016年在古巴會晤。這是自1054年東西教會大分裂以來羅馬天主教和俄羅斯東正教領導人之間的首次會晤。

（法新社、美聯社、德新社、路透社）

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