希望中國改變對俄羅斯態度 澤倫斯基盼與習近平「直接對話」

《南華早報》指出，該報通過Zoom對澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行的40分鐘專訪是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，澤倫斯基第一次接受亞洲媒體的採訪。

澤倫斯基在專訪中表示，他尋求與習近平直接對話。「我想直接談談。我與（習近平主席）有過一次談話，那是一年前的事」，他說。「自從2月24日的大規模侵略以來，我們一直正式要求進行對話，但儘管我認為這是有幫助的，我們與中國還未進行過任何對話。」

澤倫斯基說， 習近平是少數幾個「至少訪問過一次」烏克蘭的世界領導人之一。去年兩人的會談時，這位中國國家主席熱情地回憶了他與這個東歐國家的關係。

希望中國改變態度

澤倫斯基表示，他明白北京希望對這場戰爭保持「平衡」，但同時強調，衝突的開端時俄羅斯無端侵犯烏克蘭主權，「俄羅斯人是侵略者，這是在我們領土上的戰爭」。他說，「我非常希望中國能重新檢視對俄羅斯聯邦的態度。」

澤倫斯基還談到，他相信烏克蘭與中國有相近的價值觀，例如對家庭與孩子的愛，「每個人都愛他們的孩子，每個人都希望在和平下生活，希望有一些穩定。」

澤倫斯基表示，相信中國有經濟手段向普亭施壓以結束戰爭。《南華早報》引述澤倫斯基在專訪中的話說，「我有信心，我敢肯定，如果沒有中國市場，俄羅斯會感到完全的經濟孤立」。他說。「這是中國可以做的事情--限制（與俄羅斯）的貿易，直到戰爭結束。」

澤倫斯基還敦促中國利用其聯合國安理會地位向其它國家「展示」他們需要遵守國際規範。「如果我們在沒有法規的情況下運作，如果世界上任何國家或幾個國家就可以決定在軍事上違反規則，那麼我們為什麼要安理會？」

澤倫斯基還談到中國的出口可能會因各國在烏克蘭衝突後不得不增加在糧食、燃料和國防方面的開支而受到負面影響。在被問及他是否歡迎北京幫助烏克蘭重建時，他表示，希望「中國、中國企業」以及「整個世界」都能為這一進程作出貢獻。

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