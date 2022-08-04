國際原子能機構負責人：烏克蘭最大核電站已失控

格羅西表示，俄羅斯軍隊在3月初時，很快佔領了烏克蘭東南部城市埃內爾霍達爾（Enerhodar）的札波羅熱核電站（Zaporizhzhia nuclear plant），情況一天比一天危險。

格羅西說，該電廠「違反了每一項核安全原則」，「事關重大，極其嚴重和危險」。他還說，當前該核電廠存在一種「矛盾的情況」，即該工廠由俄羅斯控制，但其烏克蘭工作人員繼續進行其核業務，導致不可避免的摩擦和所謂的暴力時刻。他說，雖然國際原子能機構與工作人員有一些聯繫，但他們的聯繫「有問題」且「不完整」。

格羅西說，該核電廠設備和備件的供應鏈已經中斷，「所以我們不確定工廠是否得到了它所需要的一切」。 他說，國際原子能機構還需要進行重要檢查，以確保核材料得到保障。

俄羅斯佔領札波羅熱，外界擔心這個烏克蘭最大、同時也是歐洲最大的一座核電廠可能會遭到破壞，從而引發緊急情況。因為全球史上最嚴重的核災難、1986年的切爾諾貝利核事故就發生在烏克蘭首都基輔以北約110公裡處。

格羅西說，國際原子能機構需要像前往切爾諾貝利一樣前往扎波羅熱，查明那裡實際發生的情況，進行維修和檢查，並防止發生核子事故。

但若想完成這項程序並不容易，根據德新社報導，國際原子能機構若想前往札波羅熱核電站，不僅需要烏克蘭的同意和聯合國的支持，還必須讓作為佔領者的俄羅斯同意。

本週早些時候，美國國務卿布林肯也表達了美國政府的深切關注。他說，有可靠的報導稱，俄羅斯正在利用札波羅熱附近的設施作為一種掩護盾牌，從這些設施附近向烏克蘭軍隊開火。

布林肯說，另一方面，烏克蘭人卻無法還擊，因為這可能導致可怕的核事故。

「國際原子能機構的存在，將對任何針對該核電站的暴力行為起到威懾作用」，格羅西說，「因此，作為一名國際公務員、作為一個國際組織的負責人，我懇求雙方讓這一使命繼續進行」。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】