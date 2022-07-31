烏克蘭從東部撤退 歐盟急助小國入會

俄烏戰爭對烏克蘭似乎愈來愈不利！烏克蘭總統澤倫斯基30日宣布，軍隊將從頓內茨克撤離，雖然還有少數部隊在頓巴斯區抵抗，但也將會在冬天前撤離，避免面臨燃料短缺。俄烏戰爭局勢似乎對烏克蘭不利，許多歐盟國家已開始增加支持非歐盟國家入會的力道。

儘速撤離頓內茨克

根據《半島電視台》報導，澤倫斯基在演說中，將強制撤離敦內茨克地區的居民，澤倫斯基表示，愈多人撤離頓內茨克，就可避免愈多人被俄軍屠殺，只要居民願意配合撤離，國家會對其進行補償，政府也會以特別行動，確保所有居民撤離頓內茨克。

烏克蘭副總理委內申克在其他場合受訪時也說，這次撤離需要在冬天前完成，因為當地的天然氣供應已經因戰火而中斷。雖然很多人不願意撤退，但澤倫斯基堅持民眾只要有機會就要趕快撤離，願意撤退的也要全力說服不願意的人，保命要緊。

歐盟加速入會流程

《美國之音》提到，烏克蘭指控俄羅斯疑似在29日發射多枚飛彈攻擊烏克蘭，導致至少40位烏克蘭戰犯死亡、75位受傷，也讓烏克蘭要求聯合國與紅十字會要調查俄軍是否有違反國際法中不得傷害平民的狀況。不過俄羅斯也反指控烏克蘭才是始作俑者。

《美聯社》提到，擔心曠日費時的俄烏戰爭，加劇各國面臨糧食價格大漲的壓力，西班牙總理桑契斯30日表達對於波士尼亞加入歐盟的支持，也希望透過歐盟的協助，減緩該國境內的種族衝突。尚未入會的北馬其頓近來也會得保加利亞支持，加速入會歐盟的期程。

另外，土耳其也曾因瑞典、芬蘭支持土耳其邊境庫德族叛軍，而不願允許兩國加入北約，但後來土耳其總統艾爾段態度軟化，加上瑞典與芬蘭也願意妥協，使得兩國加入北約的阻礙逐漸減少。面對俄羅斯的步步進逼，西方也試圖加強北約、歐盟的入會國家，對俄羅斯進行圍堵。

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