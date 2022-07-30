保護頓巴斯、擴大地理目標 俄羅斯如何一再「改變」侵烏戰爭目標

根據塔斯社的報導，俄羅斯外長拉夫洛夫7月24日在開羅舉行的阿拉伯聯盟會議上說，「俄羅斯將幫助烏克蘭人民擺脫一個絕對反人民、反歷史的政權。」他稱，俄羅斯對烏克蘭人民有此處境「深為遺憾」，他們應有「好得多的命運」。而在3個月前，他卻有過全然不同的說法。當時，他稱「莫斯科的目標是保護頓巴斯居民」，克里姆林宮不尋求基輔權力更迭。

德國之聲將五個月來俄總統普亭、外長拉夫洛夫以及其他高層人士有關莫斯科侵烏戰爭目標說法的變化概括如下。

7月：擴大「地理目標」

7月20日，拉夫洛夫告訴俄國家通訊社「RIA Novosti」和俄廣播公司「RT」，莫斯科繼續致力於「使烏克蘭非納粹化和非軍事化」，使其不會對俄羅斯構成任何危險或軍事威脅。他補充說：「所涉及的不只是頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國，也涉及赫爾松和扎波羅熱以及其它一系列地區」。

拉夫洛夫不排除在對烏克蘭戰爭中把「地理目標」擴至所謂的「人民共和國」以外地區的可能性，並稱，「在當前局勢下，與烏克蘭談判沒有意義。」烏克蘭媒體對此做出強烈反響，有人猜測，拉夫洛夫此言是在「為吞併烏南地區做鋪墊」。

5月：「目標不是基輔政權更迭」

在開羅發言的三個月前，拉夫洛夫尚表示，俄羅斯不想推翻以總統澤倫斯基為首的基輔現政權。5月1日，他對義大利「Mediaset」電視台說：「我們不是要求他投降。我們敦促他下令釋放所有平民並放棄抵抗。我們的目標不是烏克蘭的政權更迭。這是美國人的專長，他們在世界各地這麼做。」拉夫洛夫還表示，俄羅斯的真正目標是「確保烏克蘭東部人民的安全，使他們不受軍事化和納粹化的威脅，並使俄羅斯聯邦的安全不受來自烏克蘭領土的威脅」。這是他自烏克蘭戰爭爆發後首次接受歐盟成員國電視記者的採訪。

5月31日，在會晤伊斯蘭合作組織秘書長塔哈（Hussein Ibrahim Taha）時，拉夫洛夫稱，他的「西方同事們」正試圖利用烏克蘭局勢阻止「多極世界的出現」。

3月和4月：烏克蘭中立，遏制北約

所謂「西方特別是北約對俄羅斯的威脅」，是戰爭開始後俄政治家講話中的主題，並強調，烏克蘭必須保持中立，如此才能阻止其加入北約。普亭在3月5日與俄航空公司代表的會議上強調了這一點。當時，他還補充說，一旦俄羅斯和北約發生直接對抗，則人人都將「明白」，會有何種後果。

此前數天，即3月1日，在入侵烏克蘭後不到一周，俄國防部長紹伊古在電視上說：「最重要的是保護俄聯邦免受西方國家試圖利用烏克蘭人構成的軍事威脅。」

3月底，在俄軍對基輔的攻勢失利後，莫斯科的說法則明顯改變：「非納粹化和非軍事化」退居幕後；支持頓巴斯和通過談判解決沖突成優先事項。3月25日，俄軍副總參謀長魯茲科伊（Sergej Rudskoj）上將在一次簡報會上稱，「俄羅斯特別行動的目標是幫助盧甘斯克和頓涅茨克人民共和國人民，8年來，他們遭受基輔政權的種族滅絕。」

然而，進入4月，俄高層代表又重提俄同北約和美國的對抗。4月11日，拉夫洛夫對官媒「俄羅斯24」說：「我們的特別軍事行動旨在終止美國及其西方隨從國肆無忌憚擴大其對國際舞台的統治。」他稱，西方將烏克蘭作為「最終奴役俄羅斯的進軍地」，但俄羅斯「永遠不會自甘於從屬地位」。

前總統、俄聯邦安全委員會主席梅德韋傑夫（Dmitrij Medwedew）也聲明，必須阻止烏克蘭加入北約。6月29日，他在俄羅斯報紙「Argumenty i Fakty」上表示，對於俄羅斯，烏克蘭加入北約比瑞典和芬蘭加入更其危險。他同時強調，克里米亞將永遠是俄羅斯的一部分：「任何入侵克里米亞的企圖都是對我們國家的宣戰。若有哪個北約成員這麼做，就意味著是（俄羅斯）同整個北大西洋聯盟的沖突，是第三次世界大戰，是一場徹底的災難。」普亭上一次作類似表態是在今年3月同俄航空公司代表的會議上。

2月24日：「保護頓巴斯人民」

2月24日，普亭發表對全國電視講話，宣布俄軍進入烏克蘭實施「特別軍事行動」，所謂北約進一步東擴對俄羅斯的威脅成為主要理由。普亭稱，俄方目標是保護「八年來遭受基輔政權暴政和種族滅絕的人民」，俄方「致力於使烏克蘭非納粹化和非軍事化化，……我們還將把那些對包括俄聯邦公民在內的平民犯下大量血腥罪行的人送上法庭。」當時，他尚宣稱，莫斯科無意佔領烏克蘭疆土。

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