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俄烏戰爭來首次通話 美俄外長談論交換囚犯

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圖為美國國務卿布林肯（左）與俄羅斯外長拉夫洛夫（右）。圖／德國之聲中文網
圖為美國國務卿布林肯（左）與俄羅斯外長拉夫洛夫（右）。圖／德國之聲中文網

美俄的這場對話來的並不意外。美國國務卿布林肯幾天前已經宣布了這個消息。如今，他和俄羅斯外長拉夫洛夫互通了電話，這也是烏克蘭戰爭以來雙方的首次通話。布林肯表示：「我們進行了坦率，直接的對話。」俄羅斯外交部證實了兩人舉行了電話會議。

布林肯透露，他告訴俄羅斯外交部長拉夫洛夫，世界將「永遠不會」接受俄羅斯吞並烏克蘭領土。他還向對方施壓力，要求俄方釋放兩名被囚禁在俄羅斯的美國公民。

交換囚犯

布林肯表示，在電話裡他還敦促拉夫洛夫履行由土耳其參與斡旋的糧食出口協議。他也警告，俄羅斯不要吞並俄軍佔領的更多烏克蘭地區，這會讓俄方付出更多代價。

這場通話還提及了被俄羅斯囚禁的美國籃球明星布蘭妮·格裡納（Brittney Griner）和美國前陸戰隊員保羅·惠蘭(Paul Whelan)。布林肯說，他已敦促莫斯科接受華盛頓的「嚴肅建議」，釋放他們。據多家媒體報導，美國幾周前建議與俄羅斯交換囚犯，將這兩名美國公民與被關押在美國的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）相互交換。

籃球明星布蘭妮·格裡納在莫斯科機場因涉嫌持有毒品被逮捕。2018年12月，美國前陸戰隊員保羅·惠蘭因涉嫌間諜罪被捕，並並判處多年監禁。

據俄羅斯外交部稱，拉夫洛夫在談話中抱怨，西方提供給烏克蘭的重型武器正在殺戮戰區的兒童。他還向布林肯介紹了在烏克蘭開展「特別軍事行動」的過程。拉夫洛夫強調，俄羅斯在烏克蘭的所有目標都會實現。

美國給烏克蘭提供武器抵御俄羅斯的侵略戰爭。拉夫洛夫說，這只會把衝突時間延長，並會造成更多受害者。

（德新社，法新社）

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