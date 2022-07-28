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俄羅斯尋求支持 積極拉攏非洲國家

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄羅斯除了爭取中亞國家支持，還積極布局非洲。圖為拉夫洛夫（右）出訪示意圖（Photo by @mfa_russia）
俄羅斯除了爭取中亞國家支持，還積極布局非洲。圖為拉夫洛夫（右）出訪示意圖（Photo by @mfa_russia）

俄烏戰爭中遭西方抵制，俄羅斯從非洲突圍！俄羅斯外交部長拉夫洛夫27日結束訪問非洲4國的旅程，爭取剛果、烏干達、衣索比亞政府支持。因俄烏戰爭導致非洲糧食進口出現危機，但許多非洲國家認為是西方造成的問題，因此讓俄羅斯有機可趁。

俄羅斯布局非洲

根據《半島電視台》報導，拉夫洛夫在訪問衣索比亞時表示，支持該國穩定內部局勢的行為。顯示俄羅斯支持衣索比亞政府鎮壓境內北部的提格瑞叛軍。衣索比亞過往被視為較親西方的政權，但從2020年11月起，因政府強力鎮壓北部提格瑞族引發西方不滿而交惡。

這也給了俄羅斯機會，拉夫洛夫在訪問時表示，將會全力支持衣索比亞穩定國內局勢，並協助發起國內不同族群的對話以解決問題。《英國廣播公司》也提到，俄羅斯與烏克蘭已經達成協議，未來將逐步開放從黑海出口糧食，這也會讓過去高度倚賴俄烏糧食來源的非洲國家的食物短缺、通貨膨脹狀況減緩。

非洲對西方霸權反感

拉夫洛夫說，非洲國家希望定義自己的未來，以對抗長期以美國為主的西方霸權在國際上的壓迫。他在出訪剛果共和國、烏干達等地時也多次強調，俄羅斯是值得信賴的好朋友，反對西方仍以殖民者心態面對非洲。

美國之音》報導，俄羅斯也將國際通膨危機怪罪西方發展綠能的政策所導致，且是美國與歐洲對俄羅斯的制裁，才使得國際糧價高漲。

美國之音》另一篇報導提到，面對西方國家抵制，俄羅斯除了持續拉攏中國以外，總統普丁也在俄烏開戰後進行2次出訪，分別是尋求中亞國家，還有伊朗等國的支持，當時還與土耳其（北約盟國）總統艾爾段進行三國密談。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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