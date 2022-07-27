俄烏戰爭與全球糧食 「五個事實」你該知道

對於全球糧食供應安全烏克蘭扮演何種角色？

烏克蘭是世界上最重要糧食生產國之一，主要種植並出口小麥、玉米和大麥。根據歐盟委員會提供的數字，該國佔全球小麥市場的10%、玉米市場的15%、大麥市場的13%。烏克蘭也是國際葵花籽油市場的最重要玩家（佔比50%以上）。

玉米和小麥是世界上種植量最大的穀物（分別排名第一、第二）。如果烏克蘭不能出口糧食，必然給全球糧食安全帶來極嚴重後果。

誰是小麥、玉米和大麥的最大生產者？

根據美國農業部的統計，2021/22年度，烏克蘭是世界第七大小麥生產國，產量為3300萬噸。只有歐盟、澳洲、美國、俄羅斯、印度、中國生產更多，分列第一到第六位。

玉米方面，烏克蘭排名第六。從2021年中期到2022年中期，只有阿根廷、歐盟、巴西、中國和美國（排名第一）種植更多玉米。在大麥方面，烏克蘭是第四大生產國，排在它前面的分別是澳洲、俄羅斯和歐盟（排名第一）。

誰是主要進口國？

根據國際貿易數據可視化網站經濟復雜度觀察站（OEC）提供的數字，2020年，最大小麥進口國分別是：埃及（總值52億美元）、中國（34.7億美元）、土耳其（24.4億美元）、尼日利亞（21.5億美元）和印度尼西亞（20.8億美元）。埃及也是烏克蘭小麥的最大買家。

在玉米方面，2018年，最大進口國分別是墨西哥（總值31.4億美元）、日本（29.4億美元）、韓國（19.2億美元）、越南（18.5億美元）和西班牙（17.2億美元）。此後，無更新數據。荷蘭、西班牙和中國是烏克蘭玉米主要買家。

大麥方面，2020年，主要進口國分別是中國（總值17.7億美元）、沙特阿拉伯（13.8億美元）、荷蘭（5.12億美元）、比利時（3.69億美元）和德國（3.07億美元）。中國是烏克蘭大麥最大客戶。

俄侵烏戰爭如何影響了全球糧食市場？

由於開戰以來俄羅斯封鎖烏克蘭港口，致使該國糧食無法外運，導致全球憂慮糧食供應短缺，並使糧價急劇上升。至5月中旬，小麥和玉米出口價達前所未有高度。聯合國稱，尤其是已因新冠病毒大流行瘟疫而使糧食狀況持續惡化的非洲、中東地區和亞洲，會面對更嚴重後果。

不過，5月中旬之後，糧食市場局面有所緩解。聯合國糧食及農業組織（FAO）預期，盡管發生了烏克蘭戰爭，今年世界糧食收成可能只略低於2021年。烏、俄之間達成的協議增加了烏克蘭糧食出口的希望。

烏俄協議意味著什麼？

在土耳其和聯合國斡旋下達成協議後，被封鎖在烏克蘭港口的2000萬至2500萬噸糧食終於得以出口，受制裁的俄羅斯也將能出口糧食和化肥。

根據該協議，在烏克蘭和博斯普魯斯之間的黑海上將設安全通道，安全通道上的船只和連接港口不受攻擊，谷物出口由伊斯坦布爾控制中心監控，該中心受聯合國領導，由俄、烏、土三國派員組成。

對於全球糧食安全，烏俄協議是一個重要的好消息。世界市場迫切需要糧食，特別是在亞洲和非洲。在俄羅斯發動侵烏戰爭後，聯合國曾警告，地球上有可能出現幾十年來最大糧荒。

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