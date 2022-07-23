俄烏戰爭／美再提供軍事援助 糧食出口協議達成

美國宣布再向烏克蘭提供一批價值約2.7億美元的軍事援助，其中包括火箭炮系統等裝備。五角大樓還表示將會提供多達580多架「鳳凰幽靈」無人機，這是一種小型、可快速部署的無人機，可以引爆爆炸彈頭擊向目標。

烏克蘭總統弗拉基米爾·澤倫斯基周六在推特上表示感謝：「感謝拜登總統為烏克蘭提供的新國防援助計劃。關鍵是，強大的武器裝備將拯救我們士兵的生命，能夠更快將我們的土地從俄羅斯侵略者手中解放出來。對兩國之間的戰略友誼我心懷感激。共同走向勝利！」

人權觀察組織本周六（7月23日）發出指責稱，俄羅斯武裝部隊在烏克蘭南部拷打戰俘和平民。該組織表示，他們在被俄方佔領的赫爾松和扎波裡日茲亞與數十人進行了對話，發現約40起俄羅斯軍隊任意扣留或帶走平民的事件。人權觀察還發現了有三名戰俘受酷刑的狀況，俄方為了獲取信息，要求對方接受俄羅斯佔領而動用了酷刑。

基輔軍事情報部門指責俄羅斯動用無人機襲擊帳篷和軍事裝備。多枚「冰雹」火箭炮彈被摧毀。此前，俄羅斯佔領地區扎波羅熱（ Saporischschja ）烏克蘭動用無人機襲擊扎波羅熱核電站，導致11名員工受傷，其中4人傷勢嚴重。扎波羅熱地區軍民政總委員會成員弗拉基米爾·羅戈夫（Vladimir Rogov）在通訊平台Telegram上寫道，3架烏克蘭無人機擊中核電站。他補充說機組並未受損。

雙方公布的消息均無法得到獨立核實。

扎波羅熱核電站是歐洲最大的核電站，今年3月初被俄羅斯軍隊佔領。烏克蘭一半以上的電能都來自核電。

糧食出口有望？

俄羅斯和烏克蘭周五（7月22日）同意恢復通過黑海出口烏克蘭糧食。澤倫斯基對協議的達成表示滿意。

今年2月入侵烏克蘭的最初階段，俄羅斯軍隊封鎖了烏克蘭港口，導致多地物價飆升，食品短缺。澤倫斯基在周五晚上的視訊談話中說，周五在伊斯坦布爾簽署的這份文件「完全符合烏克蘭的利益」。這項由聯合國和土耳其斡旋達成的協議也受到非洲聯盟(African Union)的歡迎，因為這將解決非洲迫在眉睫的飢餓問題。

協議允許從黑海的三個主要烏克蘭港口——敖德薩、切爾諾莫斯克和尤日內出口大量糧食商品。聯合國秘書長古特雷斯還宣布成立一個聯合協調中心來監測執行情況。古特雷斯在土耳其伊斯坦布爾表示，簽署的關於通過黑海恢復烏克蘭谷物出口的「前所未有的協議」是處於糧食危機的世界中一座「希望的燈塔」。他指出，除了穩定全球食品價格外，這份協議「將為處於破產邊緣的發展中國家和處於飢荒邊緣的最弱勢群體紓困」。

不過，就在協議達成的第二天，本周六，敖德薩海港就遭到了導彈襲擊。敖德薩地區一名代表Serhij Bratschuk在社交媒體上說：「敵人動用Kalibr巡航導彈攻擊了敖德薩港口。兩枚導彈擊中了港口的基礎設施。」防御系統還擊落了兩枚導彈。確切的損害程度目前並不清除。烏克蘭外交部表示，俄羅斯總統普亭以此向聯合國和土耳其「吐口水」。一名發言人呼籲聯合國和土耳其確保俄羅斯履行協議。

(美聯社，路透社等)

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