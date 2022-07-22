陸駐美大使秦剛：中俄不是盟友 中共不是蘇共

「中國和俄羅斯不是盟友關係」的表態來自中國駐美國大使秦剛。7月21日，秦剛在科羅拉多州阿斯本出席阿斯本戰略安全論壇時表示，外界對中俄關係有一種「誤會」，中俄關係「不結盟、不對抗、不針對第三國」。

本屆阿斯本戰略安全論壇有來自美政府、戰略界、智庫、外交使團、非政府組織等各界約400多人參加。議題關注重點包括烏克蘭戰爭、中美關係以及全球各地的安全局勢動蕩。其中中俄關係是《金融時報》美國版主編盧斯和中國駐美大使秦剛公開對話的重點之一。在開場有關中美是否進入「新冷戰」的問題上，秦剛表示：「冷戰是世界歷史的悲劇，是隔閡分裂、對抗衝突的代名詞。人們擔憂冷戰歷史重演，原因在於一些人死抱冷戰思維，錯誤地視中國為前蘇聯，視中國為威脅。但中國不是前蘇聯，中共不是蘇共。」

秦剛指出，今年初發表的中俄聯合聲明集中闡述了中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場，表明的是共同反對重拾冷戰思維，反對挑動意識形態和地緣政治對抗，主張推進國際關係民主化，主張維護《聯合國憲章》宗旨和原則，踐行多邊主義。在這方面，中國同任何國家的合作都可以沒有止境，沒有禁區。如果美方願意為此與中方共同努力，中方「當然歡迎」。

提出中俄關係「上不封頂」的後果

今年2月4日至5日期間，也就是國際奧林匹克東奧會在中國拉開帷幕，距離之後俄羅斯向烏克蘭發動侵略戰爭不足20天的時候。中國國家主席和到訪的俄羅斯總統普亭簽署了《中俄關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》。時任外交部副部長樂玉成當時表示：「中俄關係上不封頂，沒有終點站，只有加油站」，引發了國際社會的強烈關注。諸多分析觀點認為，這清晰的彰顯了中國和俄羅斯的結盟關係。但值得注意的是，中國高層後來沒有延用這位在外交領域有接近40年經驗，曾被駐派蘇聯和俄羅斯多年的俄系外交「老兵」，而是在6月中旬將其調至國家廣播電視總局任副局長。

而在俄烏戰爭爆發之後，中國官方的有關表態好似在輪盤游戲中紅黑都下注，力求不當「輸家」的風格。在強調支持烏克蘭維護領土主權完整的同時，又堅定強調俄羅斯合理的安全關切必須得以重視。今年3月15日，中國駐美大使秦剛在美國《華盛頓郵報》上發表署名文章，闡述《我們在烏克蘭問題上的立場》時表示，「中方態度是客觀、公正的：遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整，照顧各國合理安全關切，支持一切有利於和平解決危機的努力。」這與中國外交部發言人華春瑩於2月24日俄烏戰爭爆發當天所作出的表態重點凸顯不同，當時華春瑩的表態更重視俄方立場，聲稱：「各國安全應該是共同、合作、可持續的安全，各方的合理安全關切應該得到尊重和解決。」

秦剛多次的「中俄不結盟」之宣

中國駐美大使秦剛在今年4月在美國《國家利益》雜誌發表題為《烏克蘭危機之後》的署名文章時就表示過：30年來，中俄關係雖然取得長足發展，但「不結盟、不對抗、不針對第三方的性質沒有變化。中國過去是、將來也是獨立自主的大國，始終堅持從事情的是非曲直出發作出判斷、決定立場，不受任何外來壓力干擾。」在談及中方事先知情俄方對烏軍事行動以及中方向俄方提供軍事援助的問題上，秦剛當時就表態稱這些「都是虛假信息」。類似俄烏衝突的事件「如果發生在其他地方、其他國家之間，中國也會持今天這樣的立場。」這與他之前在《華盛頓郵報》署名文章中的表態一致，當時秦剛就表示：「我願負責任地告訴各位，所謂中方事先知情、『默許』、『縱容』等說法完全是虛假信息，意在推卸責任，抹黑中國。在烏克蘭有6000多名中國公民生活學習，中國是俄、烏最大貿易伙伴國，也是世界上最大的原油和天然氣進口國。俄烏發生衝突，於中方沒有半點好處。中方不可能在知情情況下不予勸阻。」

而作為中國外交領域舉足輕重的人物，秦剛在阿斯本戰略安全論壇上的最新表態，試圖給人帶來了中國外交繼續有耐心「韜光養晦」的印象。美國政治新聞網站Politico就此發文稱：「中國駐美國大使試圖收回他的國家宣布與俄羅斯建立『無上限』伙伴關係的聲明」。並明確表示俄羅斯和中國共同拒絕「冷戰危機」，對「對抗」不感興趣。但同時，秦剛仍然拒絕將俄羅斯在烏克蘭的行為稱為「入侵」，而是將其稱為「危機」。

(Politico、中國外交部官網、《華盛頓郵報》、《國家利益》雜誌等）

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