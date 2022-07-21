中情局局長伯恩斯：俄軍已損失1.5萬士兵

（德國之聲中文網）俄羅斯侵略烏克蘭戰爭進行了5個月之後，俄軍集中火力攻佔烏克蘭東部的頓巴斯。烏克蘭大約五分之一的國土已落入俄羅斯手中。周三（7月20日）美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）在科羅拉多舉行的一次安全論壇上表示，為攻佔烏克蘭領土，俄羅斯付出了高昂的代價。他說，美國情報系統最新估計，俄羅斯方面戰死約1.5萬士兵，傷員是其3倍，俄方損失相當大。

伯恩斯同時還說，"烏克蘭也遭遇嚴重損失，可能略微比俄羅斯稍小一點，但同樣驚人。"

在俄羅斯，死亡士兵人數即便在和平時代也屬於國家機密，對外更新的頻率很低。戰爭爆發一個月後，3月25日，俄羅斯當局稱有1351名士兵戰死。今年6月，烏克蘭總統澤連斯基表示，每天犧牲100之200名烏克蘭士兵。

周三，俄羅斯外長拉夫羅夫說，莫斯科在烏克蘭的軍事目標超出頓巴斯。伯恩斯則表示，至少目前俄羅斯軍力是集中在頓巴斯地區，這意味著，他們嘗到了戰爭初期志在攻克基輔的教訓。

他說，"俄軍某種程度上說，改換成他們更得心應手的打法，發揮強勢，使用遠程炮火，避免過急行動，更有效地摧毀烏克蘭境內目標，以此填補一直存在的人員短缺的不足。"

美方的抱怨導致烏克蘭上層清洗？

最近數天裡，澤連斯基連續免去多名高層官員的職務，其中包括烏克蘭情報局局長以及該國總檢察長，理由是他們沒有對俄羅斯的滲透給予有效回擊。

據路透社報道，美國情報部門向烏克蘭提供了大量信息，指導後者在戰場上做出正確決定。美方曾表示，中情局和國防部均對俄羅斯的滲透感到憂慮。

伯恩斯顯然不願在這個問題上火上澆油，他說，"我們確信，建立起來的伙伴關系是很有效的。"他還表示，"我們同烏克蘭的情報部門以及領導層分享大量信息，他們會很有效地利用它們。"

(路透社等)

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