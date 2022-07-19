烏總統解雇大批情報官員 第一夫人美國求助

（德國之聲中文網）在解除情報局長伊萬-巴卡諾夫（Iwan Bakanow）的職務後，烏克蘭總統澤連斯基宣布進一步解雇該機構的相關人員。基輔的領導層顯然對該國情報部門的工作不滿意，並提及了背叛的問題。

澤連斯基決定，烏克蘭特工部門SBU的28名雇員必須離開。 這位烏克蘭總統在周一晚上的日常視頻講話中說，遭解雇者的職位和職能非常不同，"但原因是相似的：工作結果不令人滿意"。前一天，他已經暫停了他的情報機構主管和童年好友巴卡諾夫以及總檢察長維內迪克托娃（Iryna Wenediktowa）的職務。

現在，澤連斯基提出了對整個情報工作進行審查的計劃。他最近對烏克蘭安全局和總檢察長辦公室的60多名雇員留在被佔領區感到憤怒。基輔認為這就是叛國。然而，媒體也指出，47歲的巴卡諾夫作為一個非專業人員，在情報局中幾乎沒有什麼權威。

第一夫人的國會演講

同時，澤連斯基的妻子奧琳娜-澤連斯卡婭（Olena Zelenska）周一在美國會見了該國國務卿布林肯，並於周二會晤美國第一夫人吉爾·拜登。美國務院發言人普賴斯表示，布林肯向澤連斯卡婭保證了美國對烏克蘭的支持。布林肯還稱贊她與平民們努力應對戰爭造成的創傷和其它破壞。

周三，烏克蘭的這位第一夫人將在美國國會發表演講，尋求更多幫助。美國是烏克蘭的最大武器供應國。烏克蘭武裝部隊總司令周一感謝美國武裝部隊參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)交付的海馬斯（Himars）高機動火箭火炮火箭系統。這些都有助於穩定前線的局勢。

"不是射中腳 而是射中肺"

在烏克蘭高層和美國互動頻繁的同時，匈牙利總理奧爾班對歐盟的制裁政策提出了明確的批評。本周一召開的歐盟外交部長會議決定針對俄羅斯制定第七套制裁方案，包括對俄羅斯實施黃金禁運。而在此之前，匈牙利總理奧爾班通過該國廣播電台表示：有關針對俄羅斯的制裁，最初他認為歐盟只是"射中了自己的腳"，但現在很明顯，被射中的其實歐洲經濟的肺，讓這個經濟體掙扎著難以呼吸。

根據歐盟的規定，任何制裁只有在全體成員國一致同意的情況下才能執行。這意味著最新的對俄制裁方案需要獲得匈牙利政府的支持。相關話題也在歐盟國家共同體內部引起辯論。針對包括匈牙利方面發出的批評聲音，歐盟首席外交官博雷爾(Josep Borrell)提出了明確反駁。他表示，歐盟將堅持其政策。如今，第七輪歐盟對俄制裁決議正處於細節審議的過程。

（德新社、美聯社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】