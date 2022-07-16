烏克蘭各地拉響空襲警報 澤倫斯基：俄羅斯社會將自食其果

在俄軍對烏克蘭中部城市文尼察（Winnyzja）實施血腥導彈襲擊翌日，烏克蘭各地響起空襲警報。

社交網路影片和圖片顯示了飛向東南部大城市第聶伯羅（Dnipro）的導彈及爆炸煙雲。地區軍事管制機構負責人雷尼琴科（Valentin Resnitschenko）發推文稱，導彈擊中廠房和附近一條繁忙街道，至少有3人喪生、15人受傷。 烏克蘭中部的波爾塔瓦州（Poltawa）州長魯寧（Dmytro Lunin）證實，克雷門楚克（Krementschuk）發生爆炸。烏克蘭南部敖德薩（Odessa）地區軍事管制負責人馬爾琴科（Maxym Martschenko）稱，共有3枚導彈射向當地。這些來自戰區的信息目前無法獲得獨立核實。

文尼察遭到俄軍導彈的血腥襲擊

美國拒絕了俄羅斯關於對烏中部城市文尼察的導彈攻擊對象是軍事目標的說法。一位不願透露姓名的美國國防部高官說，沒有跡象表明「襲擊地附近有軍事目標」。

據烏方提供的信息，在距離戰爭前線數百公里的文尼察市中心，至少有23人在此次導彈襲擊中喪生，其中有3名兒童。另有一百多人受傷。

澤倫斯基：俄社會將在數代人時間裡「靈魂殘缺」

烏克蘭總統澤倫斯基認為，針對烏克蘭的入侵戰爭也將使俄公民社會在未來數十年裡受重創。他一次視訊談話中說，烏克蘭決心維護「人性和文明」。他承諾，被摧毀的教育機構將得到重建。

澤倫斯基同時強調，有這麼多的殺人犯和劊子手的俄羅斯社會，自食其果，將在數代人時間裡「靈魂殘缺」。鑑於烏境內多個地區遭受新空襲，澤倫斯基再度呼籲國民，面對已延續了5個月的戰爭，絕對不要對空襲警報掉以輕心。

（德新社，法新社，路透社）

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