歐盟為何走這步？允許俄鐵路運輸受制裁貨物至加里寧格勒

歐盟委員會發表一份聲明，允許俄羅斯繼續經由歐盟領土向加里寧格勒運輸某些受制裁貨物，前提是，所運貨物不得用於軍事目的。

歐委會聲明稱，「依據歐盟制裁措施，不允許俄羅斯運營商經由公路轉運受制裁貨物，鐵路運輸不在此例」。聲明表示，「制裁由各成員國負責實施。為確保各國盡可能有效和統一實施，委員會定期提供行政指導」。

歐委會為何現在走出這一步？

關於加里寧格勒的這一聲明是在立陶宛實施制裁而引發爭議後作出的。莫斯科指控立陶宛以執行歐盟制裁措施為名而實際封鎖加里寧格勒。加里寧格勒是俄羅斯位於波羅的海的飛地，高度軍事化。

本周早些時候，立陶宛擴大對俄羅斯的禁運清單，包括混凝土、木材、酒精和酒精基工業化學品。維爾紐斯政府發言人說，這是先前宣布的歐盟制裁生效的一個階段性措施。

立陶宛、俄羅斯各有何種反應？

歐委會聲明公布後，立陶宛外交部表示，遵守歐委會的指導意見，但強調，先前禁止受制裁貨物過境的政策「更易被接受」，而現在的規定可能會給人一種「不合理的印象」，即：跨大西洋共同體正軟化其對俄制裁立場。

據俄羅斯國際文傳電訊社報導說，俄外交部發言人扎哈羅娃稱，歐委會向立陶宛提出的關於向加里寧格勒運輸貨物的最新指導意見是「現實主義和常識的體現」。

（德新社，路透社）

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