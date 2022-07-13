烏東分離地區恢復死刑 俄烏談判黑海糧食外運

（德國之聲中文網）烏克蘭東部頓涅茨克地區的親俄分離主義分子取消了暫停死刑規定。據俄羅斯國家通訊社塔斯社報道，分離主義領導人普希林（ Denis Puschilin ）簽署了一項相關法令。上個月，分離主義分子已判處幫助烏克蘭軍隊作戰的3名外國人死刑。被判的兩名英國人和一名摩洛哥人立即提出上訴，目前正等待上訴程序結果。分離主義分子稱，月內將宣布對上訴的判決。

若一審裁決成立，或者未被作為戰俘交換，則被告將被行刑隊處死。據媒體報道，分離主義分子手中目前還有其他外國人，其中，兩名美籍囚犯已在俄羅斯電視上出現過。

美國武器派上用場

日前，烏克蘭軍隊向東部親俄分裂分子據點盧甘斯克發動大規模炮擊。分離主義人士馬羅奇科（Andrei Marochko）在Telegram新聞頻道博客中說，烏克蘭方面使用了美國提供的海馬士多管火箭炮，周二（7月12日）晚，大量火箭彈從頓涅茨克地區的阿爾捷米夫斯克村射向盧甘斯克，擊中了多個目標。

烏克蘭方面也通報說，使用了多管火箭炮。盧甘斯克地區烏軍負責人哈伊達伊（ Serhij Hajdaj ）稱，敵方軍火庫被摧毀。他指出，當晚，盧甘斯克工業區不平靜，俄羅斯佔領者將繼續遭到來自四面八方的攻擊，其中包括空襲和炮擊。

莫斯科國防部稱，俄軍擊落了4架烏軍戰機。其中，分別有一架蘇-25和蘇-24戰機在的頓涅茨克地區被擊落，一架蘇-25和一架米格-29戰機在烏克蘭南部的米科拉伊夫地區被擊落。這一信息無法經由獨立方核實。

數十烏克蘭平民喪生

烏克蘭東部小鎮恰西夫亞爾一棟樓房上周六被俄軍導彈擊中後，死亡人數已增至45。頓涅茨克地區民防部門報告說，迄今，有9人從廢墟中被救出。基輔稱，該建築是民居樓；俄軍則稱，襲擊的是一座用於軍事目的的建築物。

俄、烏談判糧食運出問題

俄羅斯和烏克蘭的代表團今天在土耳其就恢復經由黑海運出糧食問題舉行談判。安卡拉稱，聯合國和土耳其的代表也出席在伊斯坦布爾舉行的此次會議。烏克蘭是世界上最大的小麥和其它谷物出口國之一。

自2月24日俄羅斯發動侵略戰爭以來，黑海諸港不是處於俄方控制之下就是遭俄軍封鎖，數百萬噸小麥滯留港口，導致不少國家糧食供應極度惡化。土耳其傳統上與烏、俄均保持良好關系，現試圖在雙方之間斡旋。

美國向烏克蘭再提供17億美元

美國向受俄羅斯侵略的烏克蘭又提供17億美元，補助該國財政。據總部位於華盛頓的美國國際開發署稱，此款將用來支付衛生工作者薪水，幫助確保基輔政府能繼續工作，並保障醫療保健等基本服務。

該機構透露，迄今，它已向烏克蘭提供了總計40億美元的資助，用以維持醫院和學校等的運作以及對重要基礎設施的天然氣和電力供應。

（德新社，美聯社，法新社，路透社）

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