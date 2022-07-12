美國情報顯示 伊朗計劃向俄出口無人機

美國獲取的情報顯示，伊朗有意向俄羅斯提供數百架無人機，供俄羅斯在侵烏戰爭中使用。美國總統安全顧問蘇利文對媒體表示：德黑蘭當局"計劃向俄羅斯提供數百架無人機，其中包括一些可攜帶武器的無人機。我們獲取的信息還顯示，伊朗將為俄羅斯軍隊提供使用這些無人機的培訓。首輪訓練有可能會在七月展開。"蘇利文表示，他並不清楚伊朗此前是否曾向俄羅斯提供過無人機。

在烏克蘭戰爭中，無人機扮演著非常重要的角色，被廣泛用於向敵方投擲小型炸彈或執行偵察任務。烏克蘭軍隊使用土耳其造無人機對俄軍展開襲擊，成效顯著。美國和其他一些國家也向烏克蘭提供了無人機。

烏方認為俄軍將展開新的攻勢

俄軍對烏克蘭展開大面積空襲，造成30多人死亡之後，烏克蘭方面認為，俄軍將在近期內發起地面攻勢。烏軍總參謀部稱，大面積空襲是為發起地面攻勢進行准備。烏克蘭總統澤連斯基此前表示，星期六之後，俄軍共發動了34次空襲。莫斯科政府則否認曾襲擊過平民目標。

與此同時，俄羅斯指責烏克蘭方面對赫爾松地區一座俄軍控制的城市發動襲擊，造成至少七人死亡，數十人受傷。俄羅斯有關當局對塔斯社表示，烏軍對新卡霍夫卡 （Nowa Kachowka）發動的襲擊，導致當地一座肥料倉庫發生爆炸。而烏軍則表示，他們襲擊了當地一座俄軍彈藥庫及其他一些建築物，並擊毀了一座自走榴彈炮和其他軍用器械，'敵軍'也損失了五十多人。

有關戰情的通報分別來自俄羅斯和烏克蘭官方發布的信息，上述信息目前獲得第三方消息源的獨立證實。

烏克蘭首富向國家上繳部分資產

裡納特·阿赫梅托夫（Rinat Achmetow）是公認的烏克蘭首富。由於烏克蘭出台了限制權貴影響力的法律，阿赫梅托夫決定將其旗下的烏克蘭傳媒公司上繳國家。現年55歲的億萬富翁阿赫梅托夫宣布，本周內，烏克蘭傳媒公司旗下所有電視頻道和紙媒的烏克蘭許可證將全部上繳國家。"

阿赫梅托夫表示，去年九月出台的限制權貴影響力新法所規定的時限極短，加上"俄羅斯對烏克蘭發起的軍事侵略"，使他無法按市場條件出售旗下的傳媒公司。"烏克蘭傳媒控股公司"是烏克蘭境內最大的傳媒控股公司。旗下擁有十個電視頻道、網絡媒體和傳統紙媒。

據估算阿赫梅托夫擁有超過四十億歐元資產。他的SCM控股公司涉足鋼鐵、能源和煤炭等多個行業。這位出生於烏克蘭東部俄語區的工業家曾長期被視為是親俄派人士，不過此前他曾對俄羅斯發動的侵略戰爭公開予以譴責。

烏克蘭抗議加拿大出口渦輪機

在德國政府一再敦促下，加拿大決定允許向俄羅斯出口修檢後的一部渦輪機，這台渦輪機將被用於北溪一號輸氣管道。烏克蘭方面對加拿大的決定提出強烈抗議。烏克蘭總統澤連斯基在社媒"電報"表示，烏克蘭方面已經為此召見了加拿大大使。澤連斯基表示，此舉將會被莫斯科視為西方軟弱無能的表現。他說，俄羅斯將會全面終止對歐洲的天然氣輸送。

今年六月，俄羅斯國有天然氣公司曾大幅減少對西方的天然氣輸出量，並指出減少輸氣量的原因是送往加拿大的渦輪機尚未修檢完比。上周末，加拿大決定為交付渦輪機開放綠燈。這台渦輪機將很快借道德國被送往俄羅斯境內，並由西門子公司負責安裝。

德國政府一名女發言人在柏林表示，渦輪機安裝完畢後，俄羅斯提出的減少輸氣量理由將不復存在。她表示，德國政府已經獲悉烏克蘭為此提出的抗議，但歐盟對俄羅斯實施的制裁措施中並不包含天然氣輸送事宜。

（德新社，美聯社，法新社）

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