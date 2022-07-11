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普亭簽署法令：所有烏克蘭人均可獲俄公民身份
（德國之聲中文網）俄羅斯政府網站周一（7月11日）公布的一份文件顯示，俄總統普亭已簽署法令，將簡化的俄羅斯入籍程序擴展至所有烏克蘭公民。
法令要求給予「所有烏克蘭公民」以「以簡化方式申請加入俄羅斯聯邦國籍權」。
今年5月，普亭曾發出政令，要求在幾乎完全由俄軍控制的烏南赫爾松地區，和部分由莫斯科控制的烏東南扎波羅熱地區，為烏克蘭人快速辦理入籍手續。
2019年，已有一項類似法令，允許對自封的頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國（烏東分離地區）居民實施簡化加入俄籍程序。
莫斯科和親莫斯科官員稱，被俄軍控制的烏克蘭地區都可成為俄羅斯的一部分。
（路透社，法新社）
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