聽新聞
test
0:00 / 0:00

普亭簽署法令：所有烏克蘭人均可獲俄公民身份

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網

（德國之聲中文網）俄羅斯政府網站周一（7月11日）公布的一份文件顯示，俄總統普亭已簽署法令，將簡化的俄羅斯入籍程序擴展至所有烏克蘭公民。

法令要求給予「所有烏克蘭公民」以「以簡化方式申請加入俄羅斯聯邦國籍權」。

今年5月，普亭曾發出政令，要求在幾乎完全由俄軍控制的烏南赫爾松地區，和部分由莫斯科控制的烏東南扎波羅熱地區，為烏克蘭人快速辦理入籍手續。

2019年，已有一項類似法令，允許對自封的頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國（烏東分離地區）居民實施簡化加入俄籍程序。

莫斯科和親莫斯科官員稱，被俄軍控制的烏克蘭地區都可成為俄羅斯的一部分。

（路透社，法新社）

©2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

普亭簽署法令：所有烏克蘭人均可獲俄公民身份

俄羅斯政府網站周一（7月11日）公布的一份文件顯示，俄總統普亭已簽署法令，將簡化的俄羅斯入籍程序擴展至所有烏克蘭公民。

立陶宛擴大俄飛地貿易限制 今起納入水泥、木材等商品

路透報導，立陶宛11日進一步擴大對俄國飛地加里寧格勒的貿易限制，此舉幾乎肯定會引起俄國採取進一步外交行動。

傷亡重卻不動員 俄國重金吸引備役民眾「打工」

俄羅斯入侵烏克蘭戰事超過4個月，俄軍傷亡與耗損不輕卻始終沒展開動員，目前克里姆林宮採取的做法是重金短期招募嫻熟戰技的備役...

俄火箭擊塌頓內次克公寓

烏克蘭頓內次克州州長基里蘭科表示，一處五層樓高的公寓社區在遭到俄羅斯颶風（Uragan）火箭攻擊後倒塌，造成至少十五人死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。