普亭簽署法令：所有烏克蘭人均可獲俄公民身份

（德國之聲中文網）俄羅斯政府網站周一（7月11日）公布的一份文件顯示，俄總統普亭已簽署法令，將簡化的俄羅斯入籍程序擴展至所有烏克蘭公民。

法令要求給予「所有烏克蘭公民」以「以簡化方式申請加入俄羅斯聯邦國籍權」。

今年5月，普亭曾發出政令，要求在幾乎完全由俄軍控制的烏南赫爾松地區，和部分由莫斯科控制的烏東南扎波羅熱地區，為烏克蘭人快速辦理入籍手續。

2019年，已有一項類似法令，允許對自封的頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國（烏東分離地區）居民實施簡化加入俄籍程序。

莫斯科和親莫斯科官員稱，被俄軍控制的烏克蘭地區都可成為俄羅斯的一部分。

（路透社，法新社）

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