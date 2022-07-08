聲援烏克蘭 35國要求暫停俄羅斯國際體育組織成員身份

聯邦內政部議會國務秘書厄茨德米爾（Mahmut Özdemir）對德國之聲表示，「德國政府支持由25個歐盟成員國和其他10個國家共同發起的第二份聯合聲明，表達對烏克蘭人民和烏克蘭體育界的聲援。」這位社民黨人士此前代表德國簽署了美國內政部本周二（7月5日）公布的相關聲明。這35個發起國自稱是一「志同道合國家集合體」，要求「暫時取消俄羅斯和白俄羅斯國家體育聯合會在國際聯合會中資格」。

厄茨德米爾國務秘書表示，尤其是國際奧林匹克委員會和世界足聯和歐洲足聯應采取行動。他指出：「第二份聯合聲明的要求是針對國際體育聯合會和各項目專業聯合會的，只有它們才能最終決定驅逐其組織成員及個人成員。」

驅逐高官

根據該聲明 ，與俄羅斯或白俄羅斯國家關係密切者亦應撤離重要崗位。這規定不光針對政府官員。此外，各國及國際體育組織應考慮暫停向俄羅斯和白俄羅斯電視轉播賽事。

聯合聲明還指出：「俄羅斯在白俄羅斯政府支持下公然違反國際責任，對烏克蘭無端發動無理戰爭，令人不齒。尊重人權和國與國之間的和平關係是國際體育的基礎」。

國際奧委會中有兩名俄羅斯成員

自俄羅斯侵烏戰爭開始以來，國際體育組織紛紛禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加國際比賽。然而，大多數情況下，國別體育組織仍是國際體育組織成員，例如，國際奧委會中就有兩名擁有投票權的俄羅斯代表，分別為前撐桿跳運動員伊辛巴耶娃（Jelena Issinbajewa）和俄羅斯網球聯合會主席塔皮舍夫（ Schamil Tarpischtschew ），以及兩名榮譽成員：前俄羅斯國家奧委會主席斯米爾諾夫（Witali Smirnow）和前游泳名將波波夫（Alexander Popow）。俄足球聯合會主席迪尤科夫則是歐足聯執委會成員。他也在能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司最高層任職。

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