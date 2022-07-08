領土讓步非談判選項 澤倫斯基：不會放棄我們的土地

澤倫斯基周四（7月7日）接受CNN採訪時強調，烏克蘭不會向俄羅斯割讓任何領土。他表示，在為結束戰爭而進行的外交談判中，在領土上做出讓步不是選項。

「烏克蘭人不會放棄自己的土地，接受這些領土成為俄羅斯的屬地。這是我們的土地。」他在接受CNN新聞分析節目時事觀察室（The Situation Room）主持人、資深記者布利策（Wolf Blitzer）專訪時說。

CNN上周曾報道，白宮官員逐漸對烏克蘭能否奪回今年2月俄軍入侵以來被侵佔的領土失去信心，即便是在美國及其盟國計劃提供更精准、更重型的武器的情況下。目前戰爭已進入第五個月，俄軍在烏克蘭東部的攻勢儘管緩慢，但在持續推進。

澤倫斯基承認，俄羅斯已控制了東部盧甘斯克地區的幾乎全境，烏克蘭軍隊僅在該地區的邊緣抵抗，為減少人員損失，基輔決定自該地區撤退。「我甚至不明白他們在那裡要控制什麼。他們摧毀了城鎮、學校，他們就想佔領一片廢墟嗎？」

需要武器「更多、更快」

他還對芬蘭和瑞典即將被北約被接納為新成員表示高興，儘管烏克蘭長期以來未能獲得加入該軍事同盟的前景。

澤倫斯基表示，他對這兩個北歐國家因俄羅斯對待主權國家的侵略性態度而面對的風險有「深深的理解」。「我們完全支持它們成為（北約）成員。全世界都在幫助烏克蘭，有的提供人道主義援助，有的提供財政和軍事援助。」

澤倫斯基還對烏克蘭迄今從美國獲得的軍事援助表示感謝，同時呼籲西方提供更多軍事援助，使該國能夠繼續抵抗侵略。

他說，美國對烏克蘭提供了很多幫助，「但這還不足以讓我們獲得勝利」。 「我們在為我們的國土而戰，我們不希望不同國家的人為我們的領土而戰。但美國是一個世界經濟體，可以在武器和財政方面幫助我們。此外美國可以影響歐洲國家的決定，這也是一種政治支持。」

「誠實地說，一些歐洲國家希望在俄羅斯和烏克蘭之間取得平衡，但鑑於美國的幫助也開始支持我們。所以在我談論武器馳援的數量和速度時，我不僅在呼籲美國，而是呼呼世界上所有領導人：更快、更多的幫助，將拯救烏克蘭人的生命，幫助我們收復被俄羅斯佔領的領土。」

被問到戰爭能否在年底前結束時，澤倫斯基說：「我們的國家將保持團結和統一。如果來自我們伙伴國家的強大武器能及時到達，如果幸運和上帝在我們這一邊，我們就能在年底之前做到許多事，能夠制止這場戰爭。至少我們能制止這場戰爭的軍事部分。」

澤倫斯基再次邀請美國總統拜登訪問基輔，稱這將是想俄羅斯和世界發出的一個信號。

(來源：CNN)

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