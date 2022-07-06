俄羅斯切斷哈薩克出口原油通道 理由曝光

據國際文傳電訊社當地時間周二（7月5日）夜間報導，責令中止運營的理由是「可能的環境破壞」。觀察家注意到，因烏克蘭戰爭，俄羅斯同位於中亞的前蘇聯加盟共和國哈薩克之間新近出現分歧。

運營方為裡海管道聯盟（CPC），是俄羅斯和哈薩克共同管理的跨國公司。在一份聲明中，該公司稱「被迫執行法院裁決」，但將提出上訴。此前，俄有關當局雖認定運營方有關清理可能的石油洩漏應急計劃的文件不完整，並同意運營方在11月30日之前解決問題。但在周二的法庭聽證會上，區域運輸監管機構卻突然要求關閉該碼頭，並獲法院認可。

哈薩克是內陸國家，無海洋通道。該國出口的石油80%經由俄南部港口城市新羅西斯克（ Noworossijsk ）碼頭，其年運輸能力為6700萬噸。哈總統托卡葉夫不久前表示，盡管發生烏克蘭戰爭和對俄羅斯的相關制裁，但將向歐盟提供更多石油和天然氣，以確保歐洲大陸的能源安全。該國未承認受莫斯科保護的烏東分離主義共和國。哈薩克總統府一副部長近日強調，他的國家「無意被人濫用為破壞（對俄）制裁的繞行大道」，仍將稱烏克蘭「戰爭」，並將擴建與歐盟的關係。今年1月哈薩克發生流血騷亂後，因擔心「顏色革命」，俄羅斯曾派兵平息騷亂。

（德新社，明鏡周刊）

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