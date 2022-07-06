無辜平民成「人肉盾牌」 聯合國人權高專：俄烏均難脫戰爭罪行

聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）指責俄烏戰爭雙方均有侵犯人權的行為，包括虐待戰俘、施用酷刑，而責任人不會因此受到追究；性侵等其它性暴力在俄軍和烏克蘭軍隊控制地區皆有發生。此外，雙方都在民用建築附近設置了軍事設施，從而讓無辜平民成為「人肉盾牌」。

巴切萊特周二（7月5日）在日內瓦聯合國人權理事會公布了一份烏克蘭戰爭期間人權狀況的報告。她呼籲停止這場「毫無意義」的戰爭：「殺戮、酷刑和任意逮捕必須結束」。

「大量的平民傷亡和對民用基礎設施造成的破壞程度，必須繼續引起嚴重關切--俄羅斯武裝部隊的攻擊不符合國際人道主義法。」但她同時指出，烏克蘭武裝部隊在該國東部地區「看來也沒有完全遵守國際人道主義法，雖然規模要小得多」。

根據人權高專辦的統計，截至7月3日，烏克蘭全境有的4889名平民在衝突中死亡，其中包括335名兒童。巴切萊特說，實際的傷亡可能比這一數字高得多。大多數平民傷亡是由在居民集中地區使用爆炸性武器造成的。此外，至少有400處醫療衛生和教育設施遭毀壞。

巴切萊特指出，越來越多的證據表明，俄軍實施了非法殺戮，甚至集體處決。僅5月15日，在基輔及周邊地區就發現了1200具平民屍體，另外，人權高專辦公室正在努力證實300多起關於俄羅斯軍隊在與當下戰鬥無關的情況下殺人的指控。

報告稱，在俄方控制的領土上，任意拘捕平民的情況也很普遍。此外，針對雙方都有實施酷刑和虐待的「令人震驚的報告"，包括對戰俘。

巴切萊特指出，烏克蘭警方和秘密情報部門SBU拘捕超過一千名涉嫌「通俄」的烏克蘭人的做法，不符合國際人權規範。報告稱有12人在被司法拘押後失蹤。

對聯合國人權高專的報告，俄烏雙方已做出回應。烏克蘭副外長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）稱，俄羅斯已經表明該國「完全無視國際法和人權」。

俄羅斯常駐聯合國日內瓦代表烏斯季諾夫（Evgeny Ustinov）則表示，人權高專辦的言論是「自我降格」，該機構現在是「針對俄羅斯的造謠運動的一部分」，是「基輔恐怖分子政權」的幫凶。

曾任智利前總統、現年70歲的巴切萊特的4年任期即將結束。本周是她最後一次在聯合國人權理事會發言。今年5月，巴切萊特的中國新疆之行受到廣泛質疑。批評者認為她的訪問無法對中國人權狀況做出全面、獨立的評估，效果只會是提北京當局「粉飾」劣跡。還有呼聲要求她辭職。6月，巴切萊特宣布自己不會尋求連任。

（法新社、天主教新聞社）

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