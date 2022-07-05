德國總理訪問巴黎 烏克蘭重建需要7500億美元

在出席了一系列國際峰會之後，德國總理蕭茲和法國總統馬克宏在巴黎舉行雙邊會談。昨天（7月4日）晚間，馬克宏設宴款待前來訪問的蕭茲。席間雙方交談的內容圍繞烏克蘭戰爭展開。愛麗舍宮方面對外通報稱，賓主雙方就如何采取下一步行動以及如何向烏克蘭提供更多支持與幫助進行了協商。同時談話的內容還包括歐洲在能源、防御和戰略能源物資方面漸進實現獨立自主。

蕭茲總理在推特上張貼了一張兩人見面時的照片，感謝馬克宏總統的邀請。他在推特上寫道：“無論是在埃爾毛宮的七國峰會上，還是在馬德裡北約峰會上，抑或是像現在這樣在巴黎的會面，我們能就目前這麼多緊迫的話題進行密切溝通與交流，這是很好的事。”

此前蕭茲和馬克宏都共同出席的歐盟峰會、七國集團峰會以及北約峰會談論的核心話題都是俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭以及戰爭給全世界帶來的後果與影響。

烏克蘭准備保衛頓涅茨克

上周末利西昌斯克被佔領之後，俄羅斯已經控制了整個盧甘斯克行政區，現在烏克蘭准備保衛烏軍仍在頓涅茨克控制的地區。2014年以來，盧甘斯克和頓涅茨克的部分地區已經被親俄羅斯的分離主義分子控制。完整佔領這兩個州是克裡姆林宮方面宣布要實現的戰爭目標。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（ Oleksiy Arestowytsch）在一段網絡視頻中呼籲軍隊和民眾在利西昌斯克失守之後堅持下去。他說：“這是俄羅斯在烏克蘭土地上的最後一次勝利。這些都是中等規模的城市。而他們從4月4日到7月4日花了90天時間（才奪取）。這麼多的損失......”

阿列斯托維奇說，除了即將在頓涅茨克展開激烈交火，烏克蘭還希望在烏克蘭南部展開大反攻。他說，俄軍無法將目前集中在東部的軍隊迅速調動到南部。他還說：“俄羅斯已經沒有更多的兵源可以調遣了，他們在北頓涅茨克和利西昌斯克已經付出了沉重的代價。”

澤倫斯基希望重建工作不久後可以展開

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲，不要等到俄羅斯發動的侵略戰爭結束之後再開始在烏克蘭的重建工作。他在周一（7月4日）公布的每日視頻講話中說，很多事現在就應該動手做起來。例如一些曾經被俄軍佔領的地區，成千上萬的房屋已經遭損毀。澤倫斯基表示，現在就應該開始為過冬做准備，另外還要考慮到確保能源供應的問題。

為期兩天的烏克蘭重建國際會議昨天開始在瑞士盧加諾召開。與會的烏克蘭總理什米加爾估測，烏克蘭重建至少需要7500億美元。

(德新社, 法新社)

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